Киевский вайб: Леся Никитюк восхитила эффектным образом в черном платье с вырезом
Источник:Леся Никитюк
Ведущая и блоггер Леся Никитюк продемонстрировала стильный летний образ. Она показалась на фото в черном платье с вырезом.
Телеведущая и блогер Леся Никитюк опубликовала новые фото на личной странице. Она показала поклонникам стильный образ для летних вечеров.
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Образ Леси Никитюк
Ведущая показала фотографии на фоне сада. Она позировала перед камерой в черном платье длины макси на длинный рукав и с завязками у груди. Глубокий вырез придавал образу эффектности, а наряды подчеркивали фигуру Леси.
Леся Никитюк дополнила летний аутфит аксессуарами – черной сумкой от Yves Saint Laurent, жемчужным ожерельем и кольцом.
Леся Никитюк / Фото из инстаграма звезды
Блоггерша уложила волосы в легкие пляжные волны – трендовую прическу mermaid hair. Ее образ завершил легкий макияж с акцентом на губах.
"Вечерний Киевский vibe", – написала звезда под фото.
Леся Никитюк / Фото из инстаграма звезды
В комментариях поклонники и звезды засыпали ее комплиментами.
- "Queen на концерте Queen";
- "Вот это да";
- "Боже, как хороша";
- "Майли Сайрус";
- "Богиня".
Добавим, недавно Леся Никитюк рассекретила свой вес. Звезда призналась, что достигла своего рекордного веса – впервые цифры достигли отметки в 65 килограммов.