Киевский вайб: Леся Никитюк восхитила эффектным образом в черном платье с вырезом

Ведущая и блоггер Леся Никитюк продемонстрировала стильный летний образ. Она показалась на фото в черном платье с вырезом.

Телеведущая и блогер Леся Никитюк опубликовала новые фото на личной странице. Она показала поклонникам стильный образ для летних вечеров.

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Образ Леси Никитюк

Ведущая показала фотографии на фоне сада. Она позировала перед камерой в черном платье длины макси на длинный рукав и с завязками у груди. Глубокий вырез придавал образу эффектности, а наряды подчеркивали фигуру Леси.

Леся Никитюк дополнила летний аутфит аксессуарами – черной сумкой от Yves Saint Laurent, жемчужным ожерельем и кольцом.



Леся Никитюк / Фото из инстаграма звезды

Блоггерша уложила волосы в легкие пляжные волны – трендовую прическу mermaid hair. Ее образ завершил легкий макияж с акцентом на губах.

"Вечерний Киевский vibe", – написала звезда под фото.



Леся Никитюк / Фото из инстаграма звезды

В комментариях поклонники и звезды засыпали ее комплиментами.

"Queen на концерте Queen";

"Вот это да";

"Боже, как хороша";

"Майли Сайрус";

"Богиня".

Добавим, недавно Леся Никитюк рассекретила свой вес. Звезда призналась, что достигла своего рекордного веса – впервые цифры достигли отметки в 65 килограммов.