Телезвезда и народная любимица Леся Никитюк едва ли не последняя из украинских знаменитостей отправилась на Мальдивы на зимние каникулы. На роскошном курорте она похвасталась безупречной фигурой.

Источник: инстаграм Леси Никитюк

На побережье Индийского океана красавица сфотографировалась в полный рост, надев для съемки бикини.

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Леся Никитюк в бикини на Мальдивах

Хотя ведущая скрывает с кем отправилась на романтический остров, однако фотограф с таинственного незнакомца или незнакомки замечательный. Для пикантного кадра Леся Никитюк надела блестящее бикини бронзового цвета. Стринги подчеркнули аппетитные бедра, а топ на тонких бретелях – грудь. Пляжный образ модель довершила соломенной шляпой с черной лентой.

На фоне безбрежного океана Леся Никитюк выгодно показала длинные стройные ножки и сексуальное тело. Волосы блондинки обольстительно развевались на ветру. Она сфотографировалась в движении, а большие волны добавили фото эффектности.

"Никогда не побывать на Мальдивах – преступление! Пахать, улететь на Мальдивы и потом год сидеть на мивине – тупость", – с юмором написала ведущая.



Леся Никитюк в бикини на Мальдивах / Фото Instagram / @lesia_nikituk