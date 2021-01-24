Известная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк дала откровенное интервью, в котором ответила на много интересных вопросов. В частности, знаменитость поделилась, что в следующем году планирует сняться в откровенной фотосессии полностью обнаженной.

Леся Никитюк стала гостьей программы "В гостях у Дмитрия Гордона". Во время беседы звезда рассказала интересные подробности из личной жизни, рабочие моменты, а также поделилась своими планами. В частности, в следующем году блогер планирует сняться в фотосессии в стиле "ню".

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Леся Никитюк является одной из самых откровенных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она не стесняется позировать в пикантных фотосессиях, щеголяя соблазнительной фигурой. 33-летняя блогер еще ни разу не фотографировалась полностью обнаженной, однако в следующем году стремится сделать это. Естественно, что результатом поделится с более чем 3-миллионной аудиторией подписчиков в своем инстаграме.

"Покажу практически все обнаженное тело. Если бы это было 5 или 3 года назад, я бы ни за что не согласилась. Сейчас я понимаю, что это лучшие мои годы и лучшая форма, чтобы для себя сделать такую памятную фотосессию", – рассказала Никитюк.

Интервью Леси Никитюк: смотрите видео онлайн