"Приехала хайпануть": Леся Никитюк эмоционально ответила хейтерам после поездки в Харьков

Леся Никитюк уехала в Харьков, чтобы показать последствия обстрелов города. Ей "прилетело" из-за вроде бы хайпа, но звезда резко ответила на критику.

После поездки в Харьков с рабочей целью Леся Никитюк получила негативные комментарии. Об этом ведущая и блоггерша высказалась в инстаграм-сториз.

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Леся Никитюк отреагировала на хейт

Ведущая собственного проекта "Ле Маршрутка" показала негативный комментарий под фото в Харькове. "Ну приехала. Облетели фото по всем каналам. И что дальше". Но иронически ответила на него: "Приехала хайпануть. Мы бл* сейчас хайпируем по полной. Серьезно?".

Мы не просто гуляем. Я сюда не поесть и не попить приехала. Мы снимаем. Это я говорю тем людям, которые не следят за тем, что пишут в комментариях. Мне бы хотелось обратиться к вам. Думайте, что вы пишете и в какое время вы это пишете и кому вы пишете,

– подчеркнула Леся Никитюк.

Ведущая добавила, что все украинцы мудры и все они находятся в одинаковом состоянии. Поэтому следует относиться с пониманием друг к другу.

"У нас у всех обнаженный нерв. У всех. У тех, кто здесь и уехавших, мы все в одинаковом положении. И если мы еще будем заниматься внутренним срачем, это точно ни к чему хорошему не приведет. Пусть этих комментариев мало, но я всегда их читаю, потому что я люблю свою работу и люблю людей, подписчиков. Если бы мне было пофиг, и вам бы не хотелось за мной следить. Я желаю нам всем быть мудрее, с каждым днем, больше и больше. Мы все должны держаться и уважать друг друга. Или хотя бы не писать х*рни".

Леся Никитюк ответила на критику: видео

Леся Никитюк также показала другие кадры Харькова и последствия обстрела города.