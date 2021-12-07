Леся Никитюк на отдыхе похвасталась стройной фигурой: фото в белом костюме
Источник:инстаграм Леси Никитюк
Телеведущая Леся Никитюк отдыхает в Африке, где делает эффектные кадры, которые затем публикует в сети. На днях она сфотографировалась на фоне невероятно красивого пейзажа.
Леся Никитюк обожает путешествовать, поэтому пользуется каждой возможностью, когда есть шанс отправиться в какую-то другую страну. Конечно, что делает фотографии в выдающихся местах.
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Новое фото Леси Никитюк
Телеведущая сфотографировалась, сидя на каменистой горе над водоемом. Она предстала перед камерой в белоснежном костюме, состоявшем из лосин и короткого обтягивающего топа. Соединила одежду с белыми кроссовками. Белый цвет подчеркнул легкий загар Никитюк.
Волосы девушка уложила ровно, они развевались на ветру. На лице сделала легкий макияж, а из аксессуаров решила довершить аутфит солнцезащитными очками, серьгами и браслетами.
Леся Никитюк в белом костюме / Фото из инстаграма блогера
Леся Никитюк в путешествиях
- В Италии модница побывала на обеде в ресторане Gucci Osteria da Massimo Bottura в стильном аутфите.
- В Португалии звезда останавливалась в фешенебельном отеле на Мадейре.
- А в Черногории Леся отправилась на водную прогулку.