Леся Никитюк ошеломила фанов сменой имиджа: фото с розовыми волосами
Источник:инстаграм Леси Никитюк
Успешная телеведущая и блогер Леся Никитюк ошеломила новыми фотографиями. Она позировала на камеру в кожаной одежде и с длинными розовыми волосами. В таком образе звезда похожа на Кайли Дженнер.
В последнее время в инстаграме Леси Никитюк редко появляются посты. Поэтому поклонники нетерпеливо ждут новых публикаций. И знаменитость умеет удивить.
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Оригинальный образ Леси Никитюк
Телеведущая распространила фото, где изображена в кожаной одежде черного цвета. Ее look состоял из лосин, удлиненной рубашки и водолазки. На талии был красивый пояс.
Но больше всего внимание привлекла прическа. Леся надела парик. Длинные волнистые волосы были нежно-розового цвета. Также она решила добавить изюминку с помощью булавок. На лице знаменитость сделала макияж с черными стрелочками на веках и нюдовым блеском на губах.
В таком образе Леся Никитюк очень похожа на эпатажную Кайли Дженнер, которая обожает подобные прически.
Леся Никитюк с розовыми волосами похожа на Кайли Дженнер / Фото из инстаграма блогера и бизнесвумен
Леся Никитюк с розовыми волосами / Фото из инстаграма блогера
Леся Никитюк с розовыми волосами / Фото из инстаграма блогера