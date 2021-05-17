За личной страницей Леси Никитюк в Инстаграме следят многие девушки, которые вдохновляются ее аутфитами. На днях блогер показала новый образ, который прекрасно подойдет для весенней прогулки.

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Телеведущая провела замечательное весеннее утро в Одессе. Она сделала несколько кадров в одной из одесских кофеен, где полакомилась ароматным кофе.

Весенний образ Леси Никитюк

Леся предстала перед камерой в синем платье с длинными рукавами и красивым вырезом и отделкой в зоне декольте. Под низ она надела черный топ, которым подчеркнула свой бюст.

Короткие волосы Никитюк уложила ровно. На лице народная любимица сделала легкий повседневный макияж в нюдових тонах. Среди аксессуаров образ Леси дополняли лаконичные серьги и бусы с жемчугом.

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Подписчикам такое сообщение изрядно понравилось. Фанаты телеведущей в комментариях активно оставляют комплименты в ее адрес.