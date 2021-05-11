Леся Никитюк продолжает диктовать тренды украинским модницам на личной странице в инстаграме. Знаменитость демонстрирует варианты красивых образов, не только в Киеве и родном Хмельницком, но и во время отдыха.
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Девушка наслаждается временем, которое проводит в Анталии. Оттуда телеведущая распространяет фото, где позирует на пляжах в откровенных купальниках, которые подчеркивают прелести ее роскошного тела. А также показывает наряды, которые выбирает для променадов.
Стильный образ Леси Никитюк в Турции
Народная любимица позировала на капоте маленького желтого автомобиля. Леся изображена на фотографиях в total white одежде: коротких шортах, футболке и куртке, которую накинула на плечи. Такой наряд Никитюк соединила с белыми кроссовками с оранжевыми вставками. В руке девушка держала маленькую темную сумочку.
Из украшений образ блогера дополнили цветные бусы, серьги и кольцо. Короткие волосы знаменитость уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж в светлых тонах.
Стильный аутфит Леси Никитюк в Турции / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Стильный аутфит Леси Никитюк в Турции / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Стильный аутфит Леси Никитюк в Турции / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Никитюк в очередной раз порадовала фолловеров серией красивых фото, которые не остались без внимания. В комментариях подписчики Леси уже засыпали ее комплиментами.
- "Лесюня супер!"
- "Вы просто богиня! Шикарная фигура!"
- "Какая красавица!"
- "Очень красивая!"
- "Крутая девушка! Огонь!"