Леся Никитюк продолжает диктовать тренды украинским модницам на личной странице в инстаграме. Знаменитость демонстрирует варианты красивых образов, не только в Киеве и родном Хмельницком, но и во время отдыха.

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Девушка наслаждается временем, которое проводит в Анталии. Оттуда телеведущая распространяет фото, где позирует на пляжах в откровенных купальниках, которые подчеркивают прелести ее роскошного тела. А также показывает наряды, которые выбирает для променадов.

Стильный образ Леси Никитюк в Турции

Народная любимица позировала на капоте маленького желтого автомобиля. Леся изображена на фотографиях в total white одежде: коротких шортах, футболке и куртке, которую накинула на плечи. Такой наряд Никитюк соединила с белыми кроссовками с оранжевыми вставками. В руке девушка держала маленькую темную сумочку.

Из украшений образ блогера дополнили цветные бусы, серьги и кольцо. Короткие волосы знаменитость уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж в светлых тонах.



Стильный аутфит Леси Никитюк в Турции / Фото из инстаграма Леси Никитюк



Стильный аутфит Леси Никитюк в Турции / Фото из инстаграма Леси Никитюк



Стильный аутфит Леси Никитюк в Турции / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Никитюк в очередной раз порадовала фолловеров серией красивых фото, которые не остались без внимания. В комментариях подписчики Леси уже засыпали ее комплиментами.