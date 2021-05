Леся Никитюк является одной из самых популярных телеведущих в украинском шоу-бизнесе. Она часто радует поклонников новыми фотографиями на личной странице в инстаграме. Много внимания она уделяет рубрике look of the day.

Красивый образ Леси Никитюк

Знаменитость позировала в родном городе – Хмельницком. Она предстала перед камерой, лежа на кровати, в платье черного цвета с принтом в большой белый горошек. Наряд имел опущенные рукава, что добавило образу романтичности.

Короткие волосы блогерша уложила ровно. На лице она сделала легкий макияж: выровняла тон, накрасила ресницы тушью, а губы – матовой помадой нюдового цвета. Среди аксессуаров нежный аутфит Леси дополняли лаконичные подвески и серьги. А в руке народная любимица держала розовую розу.

В Хмельницком есть давняя традиция. Когда девушка прилетает из шикарного курорта, нужно сразу надевать красивое платье, делать макияж и ехать переобувать автомобиль, потому что умные переобувать еще в марте, а красивые – в мае,

– шутливо написал Никитюк под фото.



Леся Никитюк в черном платье с принтом в белый горошек / Фото с инстаграма Леси Никитюк

Новое сообщение не осталось без внимания подписчиков Леси. Они активно комментируют публикацию и оставляют в ее адрес много приятных слов.