Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками очередным соблазнительным фото. Она позировала на кровати и обнажила ягодицы, чем завела сеть.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк не стесняется демонстрировать роскошную фигуру обнаженной перед огромной аудиторией в инстаграм. Поэтому звезда опубликовала новое фото и взбудоражила воображение поклонников.

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Горячие фото Леси Никитюк

Знаменитость устроила эротическую фотосъемку на кровати. Она позировала на белоснежной простыне, демонстрируя на камеру необычайно длинные и стройные ноги. Леся Никитюк для сексапильного образа надела белую футболку и черные трусики.

Звезда эротично выгнула ноги и засветила обнаженные упругие ягодицы. Также она примерила яркие туфли голубого цвета на высоком каблуке, придавшие аутфиту особой перчинки. Телеведущая обольстительно смотрела в объектив.

Волосы Леся Никитюк распустила. Она сделала фото утром, поэтому позировала без косметики. Так звезда в очередной раз похвасталась перед поклонниками натуральной красотой.



Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк



Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк