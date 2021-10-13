Леся Никитюк объяснила, почему не смогла бы встречаться с миллионером

Леся Никитюк принципиально не рассекречивает личную жизнь. Фаны до сих пор не знают, есть ли у нее бойфренд, и с кем она летает на отдых. Однако ведущая заявляет, что не смогла бы встречаться с очень состоятельным мужчиной.

Как информирует пресс-служба "Нового канала", 33-летняя Леся Никитюк не видит себя рядом с миллионером. В мужчинах ее привлекают не суммы на банковских счетах.

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Мне комфортно с мужчиной, который не меряется со мной в зарабатывании денег. С богатым человеком, у которого миллионы, мне, наверное, будет неловко,

– призналась Леся Никитюк.

Вместе с тем для звезды важно, чтобы ее избранник не был лентяем, много работал, развивался и брал на себя ответственность. Все потому, что у нее самой безумный график – съемки в нескольких проектах, бизнес-школа, спортзал, работа над собственным брендом одежды и украшений.

"Я очень занята. Когда муж тоже много работает, и мы встречаемся после длительного трудового дня – это классно", – отметила Леся Никитюк.

до популярности ведущая встречалась с парнем, который не зарабатывал вообще, но не просил у нее деньги. После этих отношений Никитюк поняла, что ее муж не должен зарабатывать больше , но деньги в его карманах должны быть всегда.

Осенью прошлого года Леся Никитюк разговорилась о личной жизни и заявила, что "не одинокая, но и не на пороге брака". Вероятно, отношения с таинственным бойфрендом до сих пор продолжаются, ведь летом она отдыхала в Португалии, где засветилась на романтическом ужине на крыше.