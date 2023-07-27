Затравили из-за веса: почему произошел скандал с руководительницей музея Голодомора Гасиджак и что будет дальше

В сети захейтили за вес гендиректора музея Голодомора Лесю Гасиджак. Украинцев шокировал этот инцидент, ведь внешность никак не влияет на профессионализм человека. Теперь Гасиджак подает в суд. Ее публично поддержали многие известные личности.

Руководительница музея Голодомора отреагировала на хейт в ее сторону из-за лишнего веса. Леся Гасиджак заявила, что не закроет глаза на эту ситуацию и уже со специалистами готовит иск в суд, передает 24 Канал.

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Что известно о скандале

На днях известный юрист Клим Братковский опубликовал в фейсбуке неоднозначный пост, в котором раскритиковал внешность руководительницы музея Голодомора. По его словам, Гасиджак не должна возглавлять музей из-за ее веса, потому что это выглядит как "издевательство над памятью о Голодоморе".



Клим Братковский раскритиковал Лесю Гасиджак / Скриншот

Медийщики и люди из сферы культуры выступили в защиту историка, обвинив Братковского в травле. Этот пост вызвал возмущение среди многих украинцев.

Сама же Леся Гасиджак была шокирована поступком юриста. Она заявила, что потребует публичного извинения.

Вопрос не во мне. Я спокойно к этому хейту отнеслась… Но я принципиально буду подавать в суд, потому что понимаю, что такие истории случаются каждый день. Хейту подвергается очень много женщин в Украине. И не только из-за внешности. А просто потому, что они являются женщинами на руководящих должностях,

– высказалась глава музея.

Леся Гасиджак отмечает, что не читает о себе хейт. Но женщина поражена тем, что в 21 веке в воюющем за демократию государстве есть люди с высшим образованием, которые ведут себя, как дикие.

Кто такая Леся Гасиджак: коротко

40-летняя Леся Гасиджак является кандидатом исторических наук, этнологии и музеологии. Высшее образование она получила на историческом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Практический опыт музейной работы женщина по совместительству в нескольких национальных музеях Киева.

Ее назначили на должность исполняющей обязанности гендиректора Национального музея Голодомора-геноцида в июле прошлого года. Она будет выполнять эти обязанности до назначения Генерального директора, избранного на конкурсной основе после прекращения действия военного положения.

До назначения на должность и. директора, Леся Гасиджак работала первым заместителем Генерального директора Национального музея Голодомора-геноцида. Также в прошлом возглавляла БО "Международный благотворительный фонд Музея Голодомора".

Реакция сети

Многие украинцы были шокированы такими словами юриста Клима Братковского. В соцсетях они поддержали Лесю Гасиджак и отметили, что она очень профессиональная:

"Леся Гасиджак с 2015 года – первая заместитель гендиректора Музея Голодомора, специалист по теме. Была Главой Благотворительного фонда содействия развитию Музея Голодомора. Она кучу лет ассоциируется с Музеем Голодомора и ее знает мир".

"Леся Гасиджак один из лучших музейщиков, человек с безупречной репутацией!"

"Она специалист. Директоров музеев не за стройность выбирают".

"Как внешний вид человека определяет его профессиональную деятельность?"

"Дно какое. При чем тут вес директора к теме голодомора?".

Кроме того, в защиту Леси Гасиджак выступило множество публичных людей. В частности, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что травля людей по внешности – недопустимое явление в украинском обществе.

Профессиональные качества и способности должны быть единственными критериями для оценки ее способности к руководству и исполнению обязанностей в должности. Никто не имеет права относиться к кому-то с презрением или недоверием из-за таких поверхностных черт, как внешность,

– сказал он.

Выразил слова поддержки и юрист, правозащитник и военный Маси Найем. В соцсетях он подтвердил, что глава музея Голодомора подает в суд из-за травли.

"Мое уважение вам, госпожа Леся. Поддерживаю вас. Вы не одна", – написал он.

Основательница центра, культуролог и директор львовского музея "Территория Террора" Ольга Гончар добавила, что тоже сталкивалась с подобным отношением, когда неуместные высказывания позволяли себе врачи или консультанты в магазинах.

"Все происходящее сейчас вокруг Леси Гасиджак — грязная заказуха, чтобы "увести" дискуссию от самого главного вопроса – финансирование завершения строительства Музея Голодомора. Однако я точно знаю: если бы такой музей был раньше, у нас могло бы не быть этой войны, ведь тогда мы точно знали бы, кто наш враг", — написала она.

Медийщики также поддержали Гасиджак и поделились своим неприятным опытом. К примеру, Даниил Мокрик рассказал, что сам сталкивался с похожими комментариями по поводу веса.

Несколько месяцев назад немногочисленные, но наблюдательные комментаторы начали в комментариях в ютубе делиться своими замечаниями о том, что "Мокрик поправился". В стиле "Хорошо, пожалуй, Мокрику живется после смены работы, вот какие щечки себе наел",

– сказал он.

Однако, по словам Мокрика, причина этого в том, что уже 9 месяцев он принимает кортикостероиды из-за проблем с легкими. Поэтому отек лица – "побочка" от лекарства.

Поддержал Лесю Гасиджак и "Марш женщин". Там отметили, что бодишейминг – это низко и бессмысленно.

"Хочется лаконично переспросить – сколько должен весить юрист, чтобы считаться профессионалом? Возможно, есть четкие критерии и для других профессий? Старый добрый фетшейминг, знакомый всем нам с детства", – написали представители.