Переписка с "Холостяком" и интимные фото: Лесе Никитюк сломали страницу в инстаграме

Инстаграм-страницу популярной телеведущей и блогерши Леси Никитюк сломали. В сети опубликовали ее интимные фото, переписку с "Холостяком" Михаилом Заливако и Максом Барских, а также изменили ее главное фото профиля на фото Дмитрия Гордона.

Красавица стала жертвой хакеров, которые нашли доступ к ее инстаграм-аккаунту. Лесе удалось быстро восстановить страницу, а также она рассказала, что догадывается, кто сломал ее и "слил" в сеть частную информацию.

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Лесе Никитюк сломали страницу в инстаграме

После того, как посторонний человек получил доступ к аккаунту ведущей, главное фото профиля, где была Леся, заменили фотографию Дмитрия Гордона.

Также в ленте появились фотографии, которые изрядно заинтересовали поклонников. Хакер обнародовал интимное фото звезды, где она показывает обнаженные ягодицы, кадр, на котором блогерша изображена с неизвестным парнем, личная переписка Никитюк с певцом Максом Барских и "Холостяком" Михаилом Заливако.



Интимное фото Леси Никитюк / Скриншот из инстаграма Леси Никитюк

Леся Никитюк с неизвестным парнем / Скриншот из инстаграма Леси Никитюк

Переписка ведущей с Максом Барских / Скриншот из инстаграма Леси Никитюк

Переписка блогерши с Михаилом Заливако / Скриншот из инстаграма Леси Никитюк

Реакция Леси Никитюк

Блогерша эмоционально отреагировала на такой инцидент, опубликовав несколько видео в инстаграм-сториз. Леся поделилась, что догадывается, кто это мог сделать. По ее мнению, сломал страницу поклонник, которому она не отвечает взаимностью.

Кажется, один человек решил таким образом привлечь мое внимание. Уважаемый, я свои ягодицы и без вас могу легко показать, потому что люблю их. А то, что вы покопались и выставили что-то, не очень интересно. Даже настоящим хакерам не интересно копаться в моих переписках,

– отметила Леся.

Леся Никитюк отреагировала на слом страницы: смотрите видео онлайн

Реакция Дмитрия Гордона

Дмитрий Гордон также не оставил такую ситуацию без внимания. Он опубликовал на официальной странице в инстаграме скриншот аккаунта Леси и подписал его: "Благодарю, Леся Никитюк, звездная звезда!".