Инцидент произошел, когда звезда была в спортзале. Несмотря на то, что человек, который поцарапал машину уехал, он оставил свои контакты. Так что неприятность удалось легко решить.

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Авто Леси Никитюк поцарапали

Это сделала неизвестная девушка, когда звезда была на тренировке в спортзале. Водитель, который повредил машину телеведущей, скрылась с места событий, потому что сильно спешила. Но она оставила свои контакты, так что полиция уже занялась этим делом.

Известно, что автомобиль Леси Никитюк застрахован, поэтому ей возместят все убытки.

Это ничего страшного, пока полиция оформляет этот случай, человек просто уехал, но он покинул свой номер. Просто куда девочка опаздывала, ничего страшного, я не обижаюсь, у меня страховка есть,

– подчеркнула знаменитость.



Леся Никитюк / Скриншот с инстаграмм-сторис

Какая машина в Леси Никитюк

Телеведущая продемонстрировала любовь к роскошным автомобилям, о чем свидетельствует ее выбор изысканного белого Porsche Cayenne.

Этот автомобиль тщательно разработан производителем, поэтому каждая деталь обеспечивает максимальный комфорт как водителю, так и пассажирам. От роскошного кожаного салона до удобного автомобильного сиденья и спортивного многофункционального руля.

Примечательно, что автомобиль, за рулем которого ездит Леся Никитюк, стоит примерно 100 тысяч долларов.