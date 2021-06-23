Leopolis Jazz Fest: Ріапобой рассказал о выступлении, которое готовит ко Дню Конституции

24 июня во Львове начинается джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest. Одним из гостей фестиваля, которые выступят на главной сцене, станет украинский музыкант Ріаnобой. Артист рассказал, что впервые готовит джазовую программу и этот концерт по-настоящему особенный для него и команды.

Дмитрий Шуров с группой Ріаnобой готовит выступление на Leopolis Jazz Fest. Коллектив порадует гостей фестиваля джазовым выступлением 28 июня. В предыдущие годы Дмитрия часто можно было встретить среди гостей, поэтому концерт на сцене главного джазового фестиваля страны является еще одним достижением в карьере.

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Дмитрий Шуров о выступлении на Leopolis Jazz Fest

Музыкант признался, что выступление, которое состоится в День Конституции Украины, является волнующим для него и всей команды.

Эта сцена видела и супертехничных, и супердушевних, и новых, и уже давно легендарных музыкантов. Но суть джаза и вообще музыки – объединять людей на сцене и в зале, погружать их в уникальную атмосферу,

– отметил Шуров.

В этом году Ріаnобой станет частью истории фестиваля. "Я воспринимаю это выступление как веху в своей карьере", – подчеркнул Дмитрий.



Дмитрий Шуров / Фото из Фейсбука Ріапобой

Для выступления на сцене Leopolis Jazz Fest к классической пятерке группы Ріапобой присоединится яркая духовая секция, беквокалистки и перкуссионист. У каждого музыканта будет возможность показать себя, однако главной целью остается контакт с публикой и полное погружение в музыку.

Музыка – это и машина времени, и космический корабль одновременно. И музыканты, безусловно, определяют курс. Но именно публика предоставляет горючее и ресурсы для настоящего энергетического рывка. Так что я очень рассчитываю на полный контакт и отрыв 28 июня. Мы готовим много неожиданностей и сюрпризов,

– поделился Дмитрий.



Дмитрий Шуров / Фото из Фейсбука Ріаnобой

Дмитрий Шуров о джазе и решении выступить на фестивале

Артист отметил, что джаз – свобода в музыке и удовольствие от импровизации на сцене. С джазом Шуров познакомился в 12 лет и с тех пор он постоянно присутствует в жизни музыканта вместе с рок-н-роллом.

В группе Ріаnобой уже длительное время играет Коля Кистенев, который, по мнению Дмитрия, является лучшим джазовым контрабасистом Украины. Программу концерта на Leopolis Jazz Fest они готовили вместе. Коллектив покажет себя в новом амплуа и точно сумеет удивить поклонников джаза.