Леонардо Ди Каприо и его любимая Камила Морроне отправились в романтическую поездку на Гавайи

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо и его девушка Камила Морроне пытаются не привлекать внимание публики. Однако папарацци все же увидели пару на отдыхе. Знаменитости проводят время на Гавайях.

Звездная пара актера Леонардо Ди Каприо и модели Камилы Морроне редко попадает в объективы фотографов, но и не дает повода для слухов о разрыве. Тем более что на днях их увидели вместе.

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Леонардо Ди Каприо с возлюбленной на отдыхе

Папарацци увидели пару во время их романтического отпуска на Гавайях. Там знаменитости и проводят время.

Влюбленных сфотографировали во время прогулки. Они были одеты в повседневную одежду, а в руках держали кокосовый напиток.

Как обычно, Леонардо и Камила пытались не привлекать внимание публики. Актер надел кепку и находился в защитной маске, максимально скрывавшей его лицо. Модель опустила глаза и смотрела в смартфон.

Что известно об отношениях между Леонардо Ди Каприо и Камиллой Морроне

Роман между звездами завязался 4 года назад – в 2017 году. Они никогда официально не подтверждали свои отношения, однако появлялись вместе на публике во время прогулок или на свиданиях.

Пару совсем не смущает разница в возрасте – 23 года. Сама Камилла подчеркивала, что каждый имеет право встречаться с тем, кем хочет.

По словам инсайдеров, карантинные условия позволили актеру и модели сблизиться. Сейчас между ними серьезные отношения. Однако к помолвке или свадьбе знаменитости вроде бы переходить не планируют.