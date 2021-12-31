С легкой руки Евгения Кота: Александр Божик о том, как стал известным на "У Украины есть талант"

Суперфиналист шоу "У Украины есть талант-2" Александр Божик в одном из выпусков показал рискованное выступление с обрезанием струн. Тогда его ассистентом был Евгений Кот, который сейчас есть среди членов жюри.

Скрипач Александр Божик 10 лет назад дошел до финала проекта "У Украины есть талант". Он поделился, что в этом году не смотрел новый сезон проекта.

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Александр Божик о новом сезоне "У Украины есть талант"

Музыкант отметил, что игрой на музыкальном инструменте трудно удивить. Поэтому в свое время он воплощал в жизнь разнообразные идеи.

"Честно говоря, у меня нет времени смотреть телевидение. Но что касается музыкантов, то скажу, что немного сложно удивить слушателя на музыкальном инструменте. Даже когда я участвовал в шоу "У Украины есть талант", то должен был просто играть на скрипке, надо было что-то придумывать, и думаю, мне это удалось. Даже продюсеры говорили: "Что ты будешь делать?". Я говорю: "Буду играть на двух скрипках". Они говорят: "А как это?". А я говорю: "Я понятия не имею, как это, но у нас есть еще пару недель, будем думать", – поделился мужчина.

Александр Божик с женой / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Разговор с Александром и Юлией Божиками читайте в рамках проекта Интервью24.

Александр Божик добавил, что хоть он не видел новый сезон шоу, но знал о том, что Евгений Кот был среди членов жюри, что его удивило.

Когда я еще выступал на шоу, у нас был номер с обрезкой струн, где он был моим помощником. Тогда Евгений еще работал "человеком, который абсолютно все делает на шоу". И он стал первым, кто впервые в жизни обрезал мне на скрипке струны. После того этот номер я повторял раз 500 минимум, но именно этот первый раз, с его легкой руки, стал довольно известным,

– признался артист.

Выступление Божика с обрезанием струн: смотрите видео

Участие в других проектах

Александр Божик рассказал, что на телевидение стоит появляться. Однако в шоу "Танцы со звездами" он вряд ли бы поучаствовал.

Для артиста это очень важно, потому что люди смотрят телевидение, надо всегда быть в центре внимания, и если будет какое-то интересное предложение, возможно, мы примем участие. Нам когда-то предлагали какое-то семейное шоу. Но танцевать я точно не буду, я не очень по танцам,

– поделился музыкант.

Его жена Юлия добавила, что им иногда предлагают принять участие в шоу, однако эти запросы им не слишком интересны: "Да, предлагали, звонили мне и говорили: "Александр примет участие в "Міняю жінку"? Поэтому пока что были предложения на такие шоу, которые нам, скажем, не очень интересны. Но, конечно, если будет что-то интересное, то обязательно примем участие".

В то же время скрипач часто участвовал в зарубежных шоу. Благодаря этому его больше узнавали и ходили на концерты.

"Многие выступали: это было и "Британия имеет талант", и Италия, Румыния, Польша. Выступления были достаточно успешными. Где-то доходил до финала, где в полуфинал. И это так же для артиста очень важно, потому что, например, после шоу "Польша имеет талант" количество концертов заметно увеличилось", – рассказал мужчина.

Интервью с Александром и Юлией Божиками в видеоформате: смотрите онлайн