Легендарные "Братья Гадюкины" выступили перед "защитниками неба"

Культовая украинская рок-группа "Братья Гадюкины" дали теплый концерт в зале Воздушных сил ВСУ, исполнив свои самые известные песни. Музыканты пожелали украинцам и защитникам силы, мужества и скорейшей победы.

О приезде рок-группы "Братьев Гадюкин" сообщили в фейсбук Воздушных сил ВСУ, которые хранят украинское небо от вражеских ракет и истребителей. Неизвестно, где именно прошла встреча, но в большом зале военные смогли насладиться вживую замечательными хитами музыкантов.

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"Культовая украинская рок-группа Братья Гадюкины, внесла драйву и развлекла воинов Воздушных Сил", – пишут в пресс-службе.

"Нет большей чести, чем играть для наших военных. Пусть Бог защищает защитников Украины. Героям Слава! Летайте так, чтобы окупанты не летали", – пожелали лидеры группы в своем фейсбуке и оставили несколько фотографий из события.

"Братья Гадюкины" в гостях Воздушных сил ВСУ / Фото из фейсбука группы

Какие звезды еще выступали перед военными

, что группа "Братья Гадюкины" создали в 1988 году во Львове и быстро завоевали популярность. Музыканты выпустили 4 студийных альбома, 4 концертных альбома и 2 сборника хитов, выступая в Украине и по всему миру. Группа прекратила концертную деятельность в 1996 году, но иногда собирается для особых событий. Самые популярные песни группы – "Файне місто Тернопіль", "Ми – хлопці з Бандерштадту", "Звьоздочка моя" и другие.

Частым гостем украинских Вооруженных Сил Украины Святослав Вакарчук. С начала полномасштабного вторжения России он ездит по Украине и выступает в "горячих" точках Украины. Его последний концерт перед бойцами 57 мотопехотной бригады.

Еще одна звезда, отец которой работает на фронте военным медиком, есть Злата Огневич. Она тоже проводит концерты для военных и проводит благотворительные концерты для их нужд. За все время ей удалось собрать 4,5 миллиона гривен на нужды армии Украины.

Концерты в Украине перед военными также проводят Юрий Горбунов, Дидзьо, участники "Варьятов", Александр Пономарев и другие.