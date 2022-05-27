Легендарное "Шоу Эллен Дедженерес" завершилось после 19 лет: ведущая расплакалась в эфире

Американская телеведущая Эллен Дедженерес 26 мая провела последний выпуск, шоу которого началось еще в 2003 году. Его закрыли после прошлогоднего скандала с заявлениями о токсичных условиях труда на съемочной площадке и низких рейтингов.

Гостями последнего выпуска "Шоу Эллен Дедженерес" стали Дженнифер Энистон, Пинк и Билли Айлиш. Звезда "Друзей" побывала в эфире ток-шоу 20 раз, и была как первой гостьей проекта, так и стала последней.

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В общей сложности гостями шоу становилось много знаменитостей, а за телевизионную работу получило более 60 телевизионных премий Эмми. За все время было выпущено более 3 тысяч эпизодов. В финальном выпуске Дедженерес, сделавшей каминг-аут еще в 1997 году, произнесла речь о том, как за это время изменилось отношение к ЛГБТ-сообществу.

Когда шоу запустили в эфир, мы не могли говорить слово "гей". Я не могла сказать "мы", потому что это предполагало, что я с кем-то. Конечно, я не могла сказать "жена", потому что ЛГБТ-людям было запрещено жениться. 25 лет назад они отменили мой ситком, потому что они не хотели, чтобы лесбиянка появлялась в прайм-тайм раз в неделю. Я сказала: "Хорошо, тогда я буду появляться днем каждый день. Как насчет этого?",

– заявила ведущая со слезами на глазах.

В частности, она поблагодарила всех зрителей, которые на протяжении 19 лет смотрели ее шоу. Она надеется, что подарила кому-то надежду и вдохновение. Также она призывает быть эмпатическими, ведь само сострадание может спасти этот мир.

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Скандал из "Шоу Эллен Дедженерес"

Новость о том, что шоу с легендарной американкой закроется после 19 лет эфира, прогремела в мае 2021 года. Причиной этому стали очень низкие рейтинги и обвинения в буллинге на площадке.

В 2020 году несколько коллег обвинили Дедженерес в содействии токсичной среде и в том, что она якобы закрывает глаза на происходящее. После внутреннего расследования стало известно, что за всю историю проекта поступало много жалоб об издевательствах, расизме и сексуальных проступках. Поэтому в августе 2020 года шоу покинули три ведущих продюсера.

Несмотря на то, что самая ведущая публично извинилась и пообещала изменить корпоративную культуру, ущерб ее репутации был нанесен. На фоне ужасающих рейтингов шоу Дедженерес объявила, что 19 сезон станет последним.