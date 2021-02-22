Знаменитая французская группа Daft Punk заявила о своем распаде в оригинальном видео. Дуэт существовал около 28 лет. Причина такого решения пока неизвестна.

В обнародованном видео под названием видео Epilogue, дуэт Daft Punk объявил о завершении карьеры.

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Daft Punk распались

Издание отметило, что о распаде группы сообщила официальная представительница дуэта Кэтрин Фрейзер. Однако она отказалась назвать причину распада Daft Punk. Группа имела легендарную карьеру на протяжении 28 лет.

Ролик Epilogue, который обнародовала группа, длится почти 8 минут. В нем музыканты идут в костюмах роботов по пустыне. В один момент один из них начинает отставать. Впоследствии участник Daft Punk вернулся, чтобы запустить таймер устройства самоуничтожения на своей спине. Он взрывается, а на экране появляется надпись "1993-2021".

Смотрите видео Daft Punk – Epilogue онлайн:

История группы Daft Punk: кратко