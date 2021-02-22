Легендарная группа Daft Punk распалась после 28 лет карьеры
Знаменитая французская группа Daft Punk заявила о своем распаде в оригинальном видео. Дуэт существовал около 28 лет. Причина такого решения пока неизвестна.
Источник:Pitchfork
В обнародованном видео под названием видео Epilogue, дуэт Daft Punk объявил о завершении карьеры.
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Daft Punk распались
Издание отметило, что о распаде группы сообщила официальная представительница дуэта Кэтрин Фрейзер. Однако она отказалась назвать причину распада Daft Punk. Группа имела легендарную карьеру на протяжении 28 лет.
Ролик Epilogue, который обнародовала группа, длится почти 8 минут. В нем музыканты идут в костюмах роботов по пустыне. В один момент один из них начинает отставать. Впоследствии участник Daft Punk вернулся, чтобы запустить таймер устройства самоуничтожения на своей спине. Он взрывается, а на экране появляется надпись "1993-2021".
Смотрите видео Daft Punk – Epilogue онлайн:
История группы Daft Punk: кратко
- Daft Punk – французский дуэт из Парижа, который появился в 1993 году.
- Музыканты Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо, которые являются участниками группы, творили музыку в стиле хауса, электроники и техно.
- Во время концертов ребята прятали лица под шлемами.
- За 28 лет карьеры Daft Punk выпустили 4 студийных альбома. Мировую известность дуэт получил благодаря хитам One More Time, Harder, Better, Faster, Stronger.
- Группа Daft Punk является обладателями премии Грэмми. В 2014 году они получили 5 статуэток за альбом Random Access Memories.
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