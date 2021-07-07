Леди Гага является одной из самых эпатажных исполнительниц в современном шоу-бизнесе. Она не стесняется публиковать провокационные кадры, на которых обнажает свое тело.

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Обнаженная Леди Гага

В жаркий летний день звезда взбудоражила сеть новой публикацией. На личной странице в инстаграме она показала чрезвычайно обольстительное видео, где позировала на газоне. Позади Леди Гаги был роскошный особняк.

Знаменитость решила насладиться теплым днем ​​и немного позагорать. Для этого она полностью разделась. Певица сексуально позировала и прикрыла пышную обнаженную грудь рукой. Волосы она убрала назад. На лицо Леди Гага не наносила косметику, демонстрируя натуральную красоту.