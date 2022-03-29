Латвийская группа BrainStorm спел свой хит на украинском: "Сегодня мы вместе"

На международном телемарафоне Save Ukraine латвийская группа BrainStorm представила одну из своих самых известных песен, но перевела ее на украинский язык в поддержку нашего народа.

27 марта в Польше прошел большой благотворительный антивоенный телемарафон Save Ukraine. Украину поддержало множество художников и музыкантов. Среди них и латвийская группа BrainStorm.

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BrainStorm спели на украинском

Латвийская группа BrainStorm представила одну из самых известных песен – Mana Dziesma. Однако ее перевели на украинский и спели именно на нашем языке.

Mana Dziesma или "Моя песня" – одна из самых известных наших песен в родной Латвии. Поэтому, чтобы поддержать наших друзей в это тяжелое время, мы выбрали ее и решили спеть украинский текст на уже популярную музыку,

– сказал фронтмен группы Ренарс Кауперс.

"Нам очень хотелось, чтобы он все равно глубоко отозвался и в сердцах латышей, и в сердцах украинцев, ведь сегодня мы вместе. Работали с невероятным вдохновением. С момента, как возникла идея, до финального монтажа видео прошло чуть больше двух недель", – добавил музыкант.

Украинский текст песни написал Сергей Седрик Локшин, автор текстов песен "Праздники" и "Плакала" для группы KAZKA. Сейчас поэт находится на родине, поэтому связь с Ренарсом Кауперсом держал онлайн.

Выполнение трека записали на видео. В ней приняли участие хор Riga Gospel и струнный квартет Juno. Как и для BrainStorm, для всех участников записи, это был первый опыт создания песни на украинском.

Ролик создал латвийский режиссер Papa Che, ранее неоднократно сотрудничавший с группой.

, что оригинальная версия песни Mana Dziesma давно стала одной из самых популярных в Латвии, ее можно услышать в исполнении известнейших хоров, которых в стране очень много. Теперь каждый из них может приобщиться и к исполнению "Моей песни" на украинском. Для этого BrainStorm подготовили ноты с украинским текстом и скачали их на свой официальный сайт.

BrainStorm – "Моя песня": смотрите видео

Что известно о марафоне Save Ukraine — #StopWar