Латвийская группа BrainStorm спел свой хит на украинском: "Сегодня мы вместе"
Источник:ютуб BrainStorm
На международном телемарафоне Save Ukraine латвийская группа BrainStorm представила одну из своих самых известных песен, но перевела ее на украинский язык в поддержку нашего народа.
27 марта в Польше прошел большой благотворительный антивоенный телемарафон Save Ukraine. Украину поддержало множество художников и музыкантов. Среди них и латвийская группа BrainStorm.
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BrainStorm спели на украинском
Латвийская группа BrainStorm представила одну из самых известных песен – Mana Dziesma. Однако ее перевели на украинский и спели именно на нашем языке.
Mana Dziesma или "Моя песня" – одна из самых известных наших песен в родной Латвии. Поэтому, чтобы поддержать наших друзей в это тяжелое время, мы выбрали ее и решили спеть украинский текст на уже популярную музыку,
– сказал фронтмен группы Ренарс Кауперс.
"Нам очень хотелось, чтобы он все равно глубоко отозвался и в сердцах латышей, и в сердцах украинцев, ведь сегодня мы вместе. Работали с невероятным вдохновением. С момента, как возникла идея, до финального монтажа видео прошло чуть больше двух недель", – добавил музыкант.
Украинский текст песни написал Сергей Седрик Локшин, автор текстов песен "Праздники" и "Плакала" для группы KAZKA. Сейчас поэт находится на родине, поэтому связь с Ренарсом Кауперсом держал онлайн.
Выполнение трека записали на видео. В ней приняли участие хор Riga Gospel и струнный квартет Juno. Как и для BrainStorm, для всех участников записи, это был первый опыт создания песни на украинском.
Ролик создал латвийский режиссер Papa Che, ранее неоднократно сотрудничавший с группой.Отметим , что оригинальная версия песни Mana Dziesma давно стала одной из самых популярных в Латвии, ее можно услышать в исполнении известнейших хоров, которых в стране очень много. Теперь каждый из них может приобщиться и к исполнению "Моей песни" на украинском. Для этого BrainStorm подготовили ноты с украинским текстом и скачали их на свой официальный сайт.
BrainStorm – "Моя песня": смотрите видео
Что известно о марафоне Save Ukraine — #StopWar
- Благотворительный телефон прошел на базе польского телеканала TVP. Его транслировали более 20 стран мира: в Эстонии, Литве, Чехии, Грузии, Албании, Черногории, Словении, Латвии, Хорватии, Словакии, Австрии, Кипре, Канаде.
- Ведущими мероприятия были Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. На концерте выступили как иностранные знаменитости – Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, Bastille, Brainstorm, Beissoul & Einius, Salvador Sobral, так и украинские – Monatik, Тина Кароль, The HARDKISS, Океан Эльзы, Jamala, Go_A и многие другие.
- Главной целью марафона стал сбор средств на решение гуманитарных потребностей Украины, причиной которых стало военное вторжение России и война, развязанная против Украины.