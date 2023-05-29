Белый парик и винтажная одежда: Лана Дель Рэй выступила в образе Мэрилин Монро

Американская певица Лана Дель Рэй впервые за три года вернулась на сцену. Для выступления она предстала в образе Мэрилин Монро – в белокуром парике и юбке.

Американская певица Лана Дель Рэй последний раз выступала на большой сцене в 2019 году – еще до пандемии коронавируса. На днях ее фанаты смогли попасть на первое за три года сольное выступление.

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Лана Дель Рэй выступила в образе Мэрилин Монро

Исполнительница с концертом выступила на фестивале Mita Festival в Рио-де-Жанейро. Она спела сет своих треков с последнего альбома, а начала с хита A&W.

Для первого сольного концерта за долгое время Лана Дель Рэй выбрала винтажный look. Она позировала перед зрителями в твидовой черной кофте и юбке длины меди на пуговицах. Певица дополнила образ браслетом, серьгами и макияжем.

Изюминкой аутфита Ланы Дель Рэй стал парик из белокурых волос, вложенных в локоны. Так артистка напоминала Мэрилин Монро.

Лана Дель Рэй – Intro + A&W: смотрите видео онлайн

Во время концерта не обошлось и без забавных случаев. Лана Дель Рэй потеряла свою электронную сигарету и принялась ее искать, спрашивая фанов, видели ли они вейп. Но потом звезда решила бросить это дело и продолжить петь.