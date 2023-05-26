Без лекарств бежала в бомбоубежище: Лайма Вайкуле рассказала, как звонила Софии Ротару

Латвийская певица Лайма Вайкуле призналась, что за время полномасштабной войны всего один раз общалась с Софией Ротару. Она подтвердила, что в первый день вторжения России артистка была в Киеве.

75-летняя София Ротару не дает интервью и не появляется на публике с начала войны. Однако в начале вторжения созванивалась с подругой Лаймой Вайкуле. У них очень хорошие отношения, и, по всей видимости, по секрету украинка рассказала латвийке, что едва пережила ночь на 24 февраля.

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Лайма Вайкуле рассказала о Софии Ротару

Она была в Киеве, когда бомбили. Она сказала: "Я не знаю, как я пережила этот момент, как я пережила эту ночь. У меня лекарства, ничего не было. Я побежала в бомбоубежище". Это я знаю о Софе,

– призналась Лайма Вайкуле.

Певица подчеркнула, что приглашала Ротару на свой музыкальный фестиваль "Лайма Рандеву" в Юрмале, однако в прошлом году она не приехала как раз из-за войны. После этого звонка артистки потеряли связь, однако в прямом эфире Вайкуле пообещала, что наберет звездную подругу.

"Я слышала, что она уехала то или во Львов ... Я не хочу лгать. Я больше не имела с ней связь, но сейчас позвоню, узнаю, как она и что с ней", – подчеркнула звезда.