Без лекарств бежала в бомбоубежище: Лайма Вайкуле рассказала, как звонила Софии Ротару
Источник:"Лайма Рандеву"
Латвийская певица Лайма Вайкуле призналась, что за время полномасштабной войны всего один раз общалась с Софией Ротару. Она подтвердила, что в первый день вторжения России артистка была в Киеве.
75-летняя София Ротару не дает интервью и не появляется на публике с начала войны. Однако в начале вторжения созванивалась с подругой Лаймой Вайкуле. У них очень хорошие отношения, и, по всей видимости, по секрету украинка рассказала латвийке, что едва пережила ночь на 24 февраля.
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Лайма Вайкуле рассказала о Софии Ротару
Она была в Киеве, когда бомбили. Она сказала: "Я не знаю, как я пережила этот момент, как я пережила эту ночь. У меня лекарства, ничего не было. Я побежала в бомбоубежище". Это я знаю о Софе,
– призналась Лайма Вайкуле.
Певица подчеркнула, что приглашала Ротару на свой музыкальный фестиваль "Лайма Рандеву" в Юрмале, однако в прошлом году она не приехала как раз из-за войны. После этого звонка артистки потеряли связь, однако в прямом эфире Вайкуле пообещала, что наберет звездную подругу.
"Я слышала, что она уехала то или во Львов ... Я не хочу лгать. Я больше не имела с ней связь, но сейчас позвоню, узнаю, как она и что с ней", – подчеркнула звезда.
- Напомним, Лайма Вайкуле открыто поддерживает Украину. В августе 2022 года на концерте в Литве она подняла украинский флаг и сказала: "Я думаю, что в Латвии нет людей, которые за войну. Вот мы смотрим на голубое небо, а по Украине запускают ракеты и убивают все живое".
- Примечательно, что артистка не "переобувалась" после 24 февраля 2022 года. Она хоть и давала концерты в России, но публично отказывалась ехать в оккупированный Крым, "какой бы гонорар не предлагали".
- Не так давно Лайма Вайкуле расхваливала Зеленского. Они пересекались на одной сцене, а сейчас певица очень этим гордится: "Как он ведет себя, сколько он работает, сколько это требует сил, смелости, головы на плечах".