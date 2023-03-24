Жена Kyivstoner рассказала, как артист смог уехать из Украины: "На границе искали паспорт"

Через неделю после начала полномасштабной войны украинский рэпер Kyivstoner вместе с семьей уехал из страны. Пока он живет в США. Как артисту удалось выехать из Украины и помогает ли ВСУ – читайте ниже.

Жена музыканта Алина Боул в интервью Олицкой рассказала, как артист смог уехать из страны и почему он не ушел на фронт. Раньше мы рассказывали, как Kyivstoner (настоящее имя которого Альберт Васильев) жестко обратился к русским фанатам.

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Как Kyivstoner смог уехать из Украины

По словам жены, решение уехать за границу пара приняли через неделю после начала вторжения. На границе артиста узнали пограничники и начали искать украинский паспорт.

Алина вспоминает, что пограничники искали во всех вещах и говорили: "Если мы найдем, вы никуда не уедете". На что супруга ответила, что не отыщут.

В результате нормально мы уехали, законно, за американским паспортом. Альберт – не гражданин Украины, поэтому у них не было никаких оснований задерживать его в стране,

– объяснила Боул.

Она также рассказала, что Киевстонер не обращает внимания на критику за то, что он уехал из Украины во время войны.

Планирует ли семья возвращаться в Украину? Жена Kyivstoner сказала, что "когда все будет хорошо", они обязательно будут приезжать домой". Но пока они в ближайшие годы большую часть времени должны проводить в США.

"Альберт до сих пор мысленно... Хочется домой, а ты не можешь пока туда приехать", – добавила она.

Почему рэпер не пошел в ряды ВСУ

На вопрос, почему рэпер не защищает Украину, Алина Боул ответила, что ее муж очень много помогает стране донатами.

Всем чем может, чем он может оказаться полезным, он помогает… Мы из личного кармана помогаем военным, очень много вещей своих продали. Альберт очень много денег перевел ВСУ, тем деткам, которые остались без пострадавших родителей. Просто нет смысла кричать об этом в Instagram,

– считает она.

Смотрите интервью с Алиной Боул: видео

К слову, больше года в Украине идет полномасштабная война. И если большинство украинских артистов уже давно вернулись домой, а некоторые из звезд даже защищают страну на фронте, есть и "пригревшиеся" в другой стране и совсем не желающие уезжать оттуда. Кто из звезд выехал за границу и не вернулся – читайте в статье.