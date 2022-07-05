59-летний Квентин Тарантино во второй раз стал отцом

5 июля 2022 , 19:25
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Источник:

People

Голливудский кинорежиссер Квентин Тарантино и жена Даниэла Пик дождались рождения второго ребенка. 2 июля у них появилась девочка.

Хотя девочка родилась три дня назад, однако об этом стало известно только сейчас. О беременности 38-летней Даниэлы Пик стало известно в начале 2022 года.

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"Даниэла и Квентин Тарантино рады сообщить, что 2 июля 2022 года Даниэла родила девочку", – говорится в заявлении. Пока пара не разместила никаких фото с дочерью, ведь следит за своей конфиденциальностью.

Следует добавить, что пара уже воспитывает сына Лео. Мальчик родился в феврале 2020 года.

Личная жизнь Тарантино

  • Известно, что пара познакомилась в 2009 году, когда режиссер продвигал свой фильм "Бесславные ублюдки".
  • Культовый режиссер обручился с израильской певицей Даниэлой Пик, дочерью известного певца и композитора Цвики Пика в июле 2017 года.
  • Уже год спустя, 28 ноября 2018 года, пара сыграла тайную свадьбу в Лос-Анджелесе, а 22 февраля 2020 года в Израиле у них родился сын Лео.
  • Теперь семья Тарантино проживает в Тель-Авиве, в районе Рамат-Авив Гимель.
Автор: Уляна Журба