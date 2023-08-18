8 лет без Кузьмы Скрябина: как сейчас живет его семья и самые интересные факты о музыканте

Легендарному музыканту Андрею Кузьменко на днях должно было исполниться 55 лет. Однако случайное или подстроенное ДТП унесло жизнь Скрябина еще 8 лет назад. Как сейчас живет семья Кузьмы и интересные факты об артисте, которые вы могли не знать – читайте ниже.

Дочь Андрея Кузьменко зовут Мария-Барбара, такое имя ей дал звездный папа. С началом полномасштабной войны девушка возобновила благотворительный фонд имени отца.

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Как сейчас живет семья Кузьмы

Дочери Скрябина уже исполнилось 25 лет. Девушка окончила медицинский университет имени Богомольца, работает врачом дерматовенерологом и имеет собственный кабинет косметологии.



Мария-Барбара Кузьменко / Фото с ее инстаграммы

Три года назад Барбара вышла замуж за парня по имени Виктор. Пара познакомилась в университете.



Дочь Кузьмы Скрябина с мужем / Фото из соцсетей

Также пара открыла кофейню в Киеве. В ней, кстати, есть частица Андрея – там висят портреты музыканта и играет его музыка.



Дочь Скрябина открыла кофейню в Киеве / Фото из соцсетей

Жена Андрея Кузьменко Светлана сейчас занимается "Фондом имени Кузьмы Скрябина".

Андрей и Светлана познакомились в школе, обучались в параллельных классах. Она – дочь известного художника и мастера по обработке дерева Ивана Бабийчука. После университета пара снова встретилась и влюбилась. В 1994 году они поженились.



Жена Андрея Кузьменко / Фото из соцсетей

Во время полномасштабной войны Светлана вместе с Барбарой и Виктором собирали и отправляли медицинские препараты для военных и гражданских.

Также родные Кузьмы принимали участие в благотворительных аукционах, отдавая вещи, которыми пользовался Андрей. К примеру, футболку Скрябина продали за 255 тысяч гривен. Собранные средства передали на автомобили для ВСУ.

Отметим, что семья Андрея Кузьменко с начала полномасштабной войны приняла решение не покидать Украину, хотя их приглашали поклонники, друзья и даже незнакомые люди.

Как живет семья Скрябина и интересные факты о нем: видео

Неожиданные факты о Кузьме Скрябине

Водитель мусоровоза, студент-стоматолог и лейтенант-медик

Андрей Кузьменко в детстве мечтал стать водителем мусоровоза. Об этом он рассказывал в интервью. Но уже в 10-летнем возрасте его увлекла музыка. Он даже окончил музыкальную школу по классу фортепиано.

Однако родители желали Кузьме прибыльной работы и предложили пойти в медицину. Кузьменко вступил в медицинское дело. И потом пошел в советскую армию, где работал в госпитале. Любопытно, что он был медбратом при нейрохирургии.

После возвращения юноша начал писать песни и заниматься музыкой. Однажды он принес родителям диплом, а сам поехал покорять музыкальные фестивали со своей группой "Скрябин". Тогда группа заняла 3 место, поэтому родители больше не мешали его увлечению.



Андрей Скрябин на сцене / Фото из соцсетей

От певца к продюсеру

Андрей самостоятельно поднимался по нелегкой лестнице творческой карьеры, поэтому знал, как стать популярным украинским артистом. Кузьменко взялся за продюсирование.

Сначала он с Владимиром Бебешко создал группу "Поющие трусы", чтобы высмеять шоу-бизнес. К Андрею часто обращались молодые артисты за советом, среди них Тина Кароль, Иван Нави, Монатик и другие.

А однажды Андрея познакомили с Михаилом Хомой (Дзидзьо). Именно Скрябин придумал концепцию "любителя пауков" и написал им первую песню Ялта. Впрочем, Кузьма не захотел быть продюсером Дзидзьо, а просто помогал ребятам раскрутиться. Он за свой гонорар возил их на свои концерты.

Позиция по поводу войны

Когда в 2014 году в Украине началась антитеррористическая операция на востоке, Андрей Кузьменко открыто выразил свою позицию к тогдашней власти. Уже тогда Скрябин называл это войной и призвал всех обращать внимание на боевые действия.

Надо ездить на концерты, зарабатывать деньги и помогать армии. 80% людей не понимают, что идет война – они живут как жили. Лучше ездить на корпоративы, забирать у таких людей деньги и помогать им бойцам,

– говорил он в 2015 году.

Он постоянно приезжал к защитникам на фронт, поддерживал их, помогал финансово, а иногда военные жили у него дома. Тогда же он написал песню "Сука – война".



Кузьма Скрябин / Фото из соцсетей

Случайное или подстроенное ДТП?

Обсуждение о смерти Андрея не утихает до сих пор. Он погиб 2 февраля 2015 в аварии, когда возвращался с концерта в Кривом Роге. Официальная версия следствия – Андрей превысил скорость и не справился с управлением на скользкой дороге.

Однако народная версия заключается в том, что ДТП было умышленно спровоцировано третьими лицами, потому, что Андрей не боялся высказываться в сторону действующей власти.

Это был фатализм судьбы или запланированное убийство – об этом уже никто никогда не узнает, хотя даже люди до сих пор ищут правду. Более того, со смертью Андрея связаны и мистические события. За месяц до смерти певца его мама внезапно решила купить на кладбище семейный подвал, хотя раньше о подобном и не думала.

В 2020 году Кузьма Скрябин посмертно получил звание Героя Украины, а также орден "За заслуги" 1 степени. Сегодня в его честь переименовывают улицы и устанавливают скверы.