Дочь Андрея Кузьменко зовут Мария-Барбара, такое имя ей дал звездный папа. С началом полномасштабной войны девушка возобновила благотворительный фонд имени отца.
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Как сейчас живет семья Кузьмы
Дочери Скрябина уже исполнилось 25 лет. Девушка окончила медицинский университет имени Богомольца, работает врачом дерматовенерологом и имеет собственный кабинет косметологии.
Мария-Барбара Кузьменко / Фото с ее инстаграммы
Три года назад Барбара вышла замуж за парня по имени Виктор. Пара познакомилась в университете.
Дочь Кузьмы Скрябина с мужем / Фото из соцсетей
Также пара открыла кофейню в Киеве. В ней, кстати, есть частица Андрея – там висят портреты музыканта и играет его музыка.
Дочь Скрябина открыла кофейню в Киеве / Фото из соцсетей
Жена Андрея Кузьменко Светлана сейчас занимается "Фондом имени Кузьмы Скрябина".
Жена Андрея Кузьменко / Фото из соцсетей
Во время полномасштабной войны Светлана вместе с Барбарой и Виктором собирали и отправляли медицинские препараты для военных и гражданских.
Также родные Кузьмы принимали участие в благотворительных аукционах, отдавая вещи, которыми пользовался Андрей. К примеру, футболку Скрябина продали за 255 тысяч гривен. Собранные средства передали на автомобили для ВСУ.
Отметим, что семья Андрея Кузьменко с начала полномасштабной войны приняла решение не покидать Украину, хотя их приглашали поклонники, друзья и даже незнакомые люди.
Как живет семья Скрябина и интересные факты о нем: видео
Неожиданные факты о Кузьме Скрябине
- Водитель мусоровоза, студент-стоматолог и лейтенант-медик
Андрей Кузьменко в детстве мечтал стать водителем мусоровоза. Об этом он рассказывал в интервью. Но уже в 10-летнем возрасте его увлекла музыка. Он даже окончил музыкальную школу по классу фортепиано.
Однако родители желали Кузьме прибыльной работы и предложили пойти в медицину. Кузьменко вступил в медицинское дело. И потом пошел в советскую армию, где работал в госпитале. Любопытно, что он был медбратом при нейрохирургии.
После возвращения юноша начал писать песни и заниматься музыкой. Однажды он принес родителям диплом, а сам поехал покорять музыкальные фестивали со своей группой "Скрябин". Тогда группа заняла 3 место, поэтому родители больше не мешали его увлечению.
Андрей Скрябин на сцене / Фото из соцсетей
- От певца к продюсеру
Андрей самостоятельно поднимался по нелегкой лестнице творческой карьеры, поэтому знал, как стать популярным украинским артистом. Кузьменко взялся за продюсирование.
Сначала он с Владимиром Бебешко создал группу "Поющие трусы", чтобы высмеять шоу-бизнес. К Андрею часто обращались молодые артисты за советом, среди них Тина Кароль, Иван Нави, Монатик и другие.
А однажды Андрея познакомили с Михаилом Хомой (Дзидзьо). Именно Скрябин придумал концепцию "любителя пауков" и написал им первую песню Ялта. Впрочем, Кузьма не захотел быть продюсером Дзидзьо, а просто помогал ребятам раскрутиться. Он за свой гонорар возил их на свои концерты.
- Позиция по поводу войны
Когда в 2014 году в Украине началась антитеррористическая операция на востоке, Андрей Кузьменко открыто выразил свою позицию к тогдашней власти. Уже тогда Скрябин называл это войной и призвал всех обращать внимание на боевые действия.
Надо ездить на концерты, зарабатывать деньги и помогать армии. 80% людей не понимают, что идет война – они живут как жили. Лучше ездить на корпоративы, забирать у таких людей деньги и помогать им бойцам,
– говорил он в 2015 году.
Он постоянно приезжал к защитникам на фронт, поддерживал их, помогал финансово, а иногда военные жили у него дома. Тогда же он написал песню "Сука – война".
Кузьма Скрябин / Фото из соцсетей
- Случайное или подстроенное ДТП?
Обсуждение о смерти Андрея не утихает до сих пор. Он погиб 2 февраля 2015 в аварии, когда возвращался с концерта в Кривом Роге. Официальная версия следствия – Андрей превысил скорость и не справился с управлением на скользкой дороге.
Однако народная версия заключается в том, что ДТП было умышленно спровоцировано третьими лицами, потому, что Андрей не боялся высказываться в сторону действующей власти.
Это был фатализм судьбы или запланированное убийство – об этом уже никто никогда не узнает, хотя даже люди до сих пор ищут правду. Более того, со смертью Андрея связаны и мистические события. За месяц до смерти певца его мама внезапно решила купить на кладбище семейный подвал, хотя раньше о подобном и не думала.
В 2020 году Кузьма Скрябин посмертно получил звание Героя Украины, а также орден "За заслуги" 1 степени. Сегодня в его честь переименовывают улицы и устанавливают скверы.