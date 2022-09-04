" Он об этом почему-то всегда говорил"

Относительно видео с "пророческой" фразой о боязни войны, мама говорит, что Андрей сказал в 2007 году.

Читайте полностью Он бы уже был кто знает где, – откровенное интервью мамы Кузьмы Скрябина о возможной судьбе сына и войне

"С тех пор он об этом почему-то постоянно говорил. Он достаточно серьезно служил в армии, был 2 года в госпитале. Это были последние годы Афганистана и произошедшее в Армении землетрясение. Они там вытаскивали людей, поэтому он насмотрелся всякого... Когда уже Андрей ездил на фронт, говорил: "Мама, они во вьетнамках воюют!" Говорил, что видел ужас – там ребята без рук, без ног, говорил, что видел искалеченных детей по 23 года. Еще однажды он позвонил мне в 7 утра из Америки и говорит: "Они ездят по парадам, а ребят из Иловайска вывозят!" Говорю: "Андрей, это война...", – добавила мама Андрея.

Андрей Кузьма о войне: видео онлайн

Ольга Михайловна Кузьменко не уверена, что Андрей представлял масштаб такого наступления России на Украину, но ему эта тема всегда болела.

Он очень переживал, это была страшная боль для него. Люди, прошедшие мединституты и "трупарни", они все воспринимаются по-другому. Потому он и видел это с другой стороны, говорил, что это ужас. И поэтому он написал письмо президентам, где говорил, чтобы все они испытали то, что испытали матери и парни. Ну, после этого его не стало. Потому что понимаете, в Украине так было принято – что как только кто выскочит, его надо…

– намекнула Ольга на неоднозначную гибель сына в 2015 году.

Она поделилась, что когда ее сын ездил в госпитале к раненым бойцам, все воспринимал как медик, ведь имел медицинское образование. Он рассказывал из историй ребят, что еще тогда им было невероятно страшно, но им запрещали стрелять в ответ.

"Вы себе такое представляете? Сейчас у ребят уже нет такой психологической травмы, как тогда. Что значит – не стреляй в ответ? Это же невозможно… Его остановить надо было (путина, – 24 канал), по-другому он сам не остановится. Это просто нонсенс. Если бы его остановили, он бы не начинал", – делится мама Кузьмы.

Андрей всегда говорил, что это не АТО, это – война. Он еще тогда писал, что это "Сука-война", стучущая в каждую дверь церковным звоном, и "чего ты пришла, кто тебя звал, такая проститутка, сука-война". Это у него был такой имидж весельчака, но когда ему прижимало, он становился совсем другим,

– подытожила мама.

Интервью с мамой Кузьмы Скрябина в видеоформате: смотреть онлайн