Были любимой маркой покойной рок-звезды: на аукционе продают сигареты фронтмена Nirvana

Аукцион Julien's Auctions открыл редкую возможность приобрести пачку сигарет American Spirits. Их когда-то курил фронтмен Nirvana Курт Кобейн.

Интересно, что именно ментоловые сигареты, которые продают на аукционе, были любимой маркой покойной рок-звезды. Цена лота сейчас составляет 3 тысячи долларов.

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Сигареты Курта Кобейна продают на аукционе

Эту пачку взял сосед артиста во время его короткого пребывания в реабилитационной клинике Лос-Анджелеса. Незадолго после этого Кобейн покончил с собой.

American Spirits / Фото Julien's Auctions

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