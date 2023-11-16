Были любимой маркой покойной рок-звезды: на аукционе продают сигареты фронтмена Nirvana
16 ноября 2023, 15:45Читати новину українською
Аукцион Julien's Auctions открыл редкую возможность приобрести пачку сигарет American Spirits. Их когда-то курил фронтмен Nirvana Курт Кобейн.
Интересно, что именно ментоловые сигареты, которые продают на аукционе, были любимой маркой покойной рок-звезды. Цена лота сейчас составляет 3 тысячи долларов.
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Сигареты Курта Кобейна продают на аукционе
Эту пачку взял сосед артиста во время его короткого пребывания в реабилитационной клинике Лос-Анджелеса. Незадолго после этого Кобейн покончил с собой.
American Spirits / Фото Julien's Auctions
Какие еще вещи группы Nirvana продавали на аукционах
- На аукционе продали гитару Курта Кобейна, которую он разбил при написании альбома Nevermind в 1990-х. Ее начальная цена составила 60 тысяч долларов, но в результате ее приобрели почти за 596 тысяч долларов. На гитаре все участники группы оставили автографы: Курт Кобейн, Крис Новоселич и Дэйв Грол.
- Также культовый рекламный плакат Nirvana для их известного альбома Nevermind с изображением погруженного под воду мальчика, украшенный автографами всех участников группы, был успешно продан за потрясающие 10 400 долларов.