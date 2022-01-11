Курьез в Финляндии: Камалия с детьми и мужем через балкон выходили из гостиничного номера
Источник:инстаграм Камалии
Певица Камалия с семьей провела рождественские праздники в Финляндии. Там они проживали в гостиничном номере, однако во время выселения двери почему-то заблокировались и артистке с мужем и детьми приходилось выходить через балкон.
Пока большинство украинских звезд отдыхают в тёплых странах, Камалия побывала в Лапландии – на родине Санта Клауса. Там рождественские праздники прошли с особой атмосферой, ведь на улице морозец щипал щечки, было много снега. Но и не обошлось без приключений.
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Приключения Камалии в Лапландии
Отдых артистки не прошёл без курьезов. Сказочный отпуск завершился тем, что пришлось выходить из гостиничного номера через балкон. А все потому, что дверь заблокировалась, а к персоналу Камалия не смогла дозвониться. Повезло, что апартаменты были на первом этаже, и можно было выйти через балкон.
Лапландия точно не желала нас отпускать! Пришлось покидать апартаменты через балкон, поскольку не могли дозвониться ни к кому. Дверь почему-то заблокировалась,
– рассказала исполнительница.
У артистки и ее семьи не было другого выхода, поскольку они должны были отправляться в аэропорт. На самолет семья все-таки успела, однако, на этом сюрпризы не закончились. После приземления в Украине оказалось, что только 2 из 7 чемоданов долетели целыми.
Но все это не смогло испортить впечатление о незабываемом отпуске в Финляндии. Ведь Камалия с самыми родными катались на лыжах, кормили оленей, дегустировали местную пищу и просто наслаждались невероятной красотой удивительного уголка планеты.Обратите внимание! После празднования Нового года украинские звезды массово отправились в отпуск. Кто и где отдыхает – узнайте по ссылке.