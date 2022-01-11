Курьез в Финляндии: Камалия с детьми и мужем через балкон выходили из гостиничного номера

Певица Камалия с семьей провела рождественские праздники в Финляндии. Там они проживали в гостиничном номере, однако во время выселения двери почему-то заблокировались и артистке с мужем и детьми приходилось выходить через балкон.

Пока большинство украинских звезд отдыхают в тёплых странах, Камалия побывала в Лапландии – на родине Санта Клауса. Там рождественские праздники прошли с особой атмосферой, ведь на улице морозец щипал щечки, было много снега. Но и не обошлось без приключений.

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Приключения Камалии в Лапландии

Отдых артистки не прошёл без курьезов. Сказочный отпуск завершился тем, что пришлось выходить из гостиничного номера через балкон. А все потому, что дверь заблокировалась, а к персоналу Камалия не смогла дозвониться. Повезло, что апартаменты были на первом этаже, и можно было выйти через балкон.

Лапландия точно не желала нас отпускать! Пришлось покидать апартаменты через балкон, поскольку не могли дозвониться ни к кому. Дверь почему-то заблокировалась,

– рассказала исполнительница.