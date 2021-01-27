Ведущая Леся отдыхает на Мальдивах с подругой Олей. Возле виллы она продемонстрировала новый купальник с прозрачными вставками, который скрыл только интимные места сексуального тела звезды.

Источник: инстаграм Леси Никитюк

Для нового фото на райском острове красавица сделала эффектный макияж и укладку.

Жарко Леся Никитюк похвасталась роскошным телом на Мальдивах: откровенное фото в бикини

Леся Никитюк в купальнике с прозрачными вставками

На Мальдивах ведущая остановилась в вилле на воде с видом на тропический лес и Индийский океан. Поэтому ей необязательно искать локации для съемок, ведь фантастически красивое место под боком. На деревянном пирсе Леся Никитюк появилась в откровенном сплошном купальнике черного цвета с прозрачными вставками.

Пляжный наряд соблазнительно обнажил стройную талию и зону декольте, акцентируя на груди. Звезда позировала в полный рост, поэтому показала в кадре еще и подтянутые ножки и аппетитные бедра.

Она дополнила look многочисленными аксессуарами – золотыми серьгами-кольцами, кольцами и цепочками. Волосы блондинки сексуально развевались на ветру, а макияж с акцентом на глаза подчеркнул красивые черты лица.



Леся Никитюк в купальнике на Мальдивах / Фото Instagram / @lesia_nikituk

В купальнике с прозрачными вставками Леся Никитюк выглядела роскошно. Комплиментами ведущую засыпали даже звездные коллеги Даша Астафьева и Оля Полякова, которая написала: "Богиня". Другие же пользователи были в восторге не только от кумира, но и от купальника: