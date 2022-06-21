В начале 2000-х Валерий Жидков уехал из родного Тамбова и поселился в Украине. Около 20 лет он работает сценаристом в студии "Квартал 95" и живет в Киеве. От российского гражданства мужчина отказался, сейчас у него украинский паспорт, поэтому ехать в Россию он не рискует.

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Почему Валерий Жидков не поедет в Россию

Российским друзьям, которые говорят: "Слушай, там у вас опасно, приезжай в Россию", Валерий Жидков отвечает: "Обязательно, как только ты пойдешь и сам собьешь голову одному нашему знакомому, сразу после этого я начну приезжать в Россию " .

Пока Путин в Кремле, ехать в Тамбов юморист не планирует. Жидков шутит, что если в России людей ни за что бросают в тюрьму на 15 лет, то он "в одном только инстаграме лет на 800 набрал". Кроме того, сценарист "Квартала 95" убежден, что не останется незамеченным из-за дружбы с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Плюс, наверное, есть какие-то списки людей, которые могут быть полезны, приближенные к Зеленскому, которые знают какие-то вещи, которые можно выменять на "вкусняшки". Я прекрасно понимаю, что, пересекая границу, я получу полный спектр внимания со стороны спецслужб и другой нечисти,

– высказался Валерий Жидков.

Владимир Зеленский и Валерий Жидков / Фото из пресс-службы студии "Квартал 95"

Как сценарист "Квартала 95" относится к России

Друг Зеленского не стал отрицать, что связь с Россией испытывает до сих пор. Правда, с той, какой она была до диктатуры Путина.

"Связь с той Россией, которую я помню, до 2002 года. Это было очень давно, это было 20 лет назад, когда Путин только учился быть президентом. Когда занавес исчез, мы начали ездить на международные фестивали, мы смотрим голливудские. фильмы, мы начали путешествовать. Вот это ощущение, что Россия стала частью мира. Я тогда из нее уехал", – вспомнил Валерий Жидков.