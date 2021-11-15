Культурный цент Украины, – Елена Зеленская засыпала Львов комплиментами
Источник:фейсбук Елены Зеленской
В пятницу, 12 ноября, Елена Зеленская приехала во Львов на форум по вопросам питания в школах. Однако она не забыла о своей культурной миссии – запустила три украиноязычных аудиогида в музеях. Вместе с тем первая леди засыпала город комплиментами, назвав культурным центром Украины.
С официальными визитами Елена Зеленская посещает множество городов Украины и стран мира, однако особые эмоции у нее вызвал именно Львов. Она призналась, что копилка ее теплых воспоминаний об этом городе снова пополнилась.
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Львов вдохновляет и остается в сердце надолго. Я рада была попасть в город, который по праву можно назвать одним из самых ценных культурных центров Украины,
– призналась Елена Зеленская.
Елена Зеленская во Львове / Фото из фейсбука первой леди Украины
Зеленская запустила три аудиогида во Львове
После форума, посвященного реформе системы школьного питания, первая леди Украины посетила музеи и дворцы, которыми славится Львов. В рамках культурной миссии она запускает украиноязычные аудиогиды в самых известных культурных памятниках мира. Так, три из них появились во Львове, а озвучили их выдающиеся украинцы – актер Остап Ступка и певица Кристина Соловий:
- в Национальном музее имени Андрея Шептицкого голос Остапа Ступки;
- в музее Ивана Георгия Пинзеля голос Остапа Ступки;
- во дворце Лозинского голос Кристины Соловий.
После Нового года во Львове заработают и англоязычные версии. Продолжение следует,
– пообещала Елена Зеленская.
Елена Зеленская во львовском музее / Фото из фейсбука первой леди Украины
Елена Зеленская во львовском музее / Фото из фейсбука первой леди Украины
Елена Зеленская во львовском музее / Фото из фейсбука первой леди Украины
Полный текст публикации Елены Зеленской:
Львов вдохновляет и остается в сердце надолго. У меня много теплых воспоминаний со своих поездок, поэтому мне важно и приятно запускать сразу три украиноязычных аудиогида. Я рада была попасть в город, который по праву можно назвать одним из самых ценных культурных центров Украины.
Мы запустили три аудиогида, которые озвучили нам выдающиеся украинцы: голос Остапа Ступки будет звучать в Историческом комплексе Национальный музей во Львове имени Андрея Шептицкого и музее Ивана Георгия Пинзеля, а голос Кристина Соловий – во дворце Лозинского. Каждый из них делает украинскую культуру еще богаче, и приятно, что именно они стали частью нашей большой семьи аудиогидов.
В августе этого года был подписан меморандум о запуске работы над тридцатью аудиогидами по случаю 30-летия независимости Украины. Благодаря нашим партнерам уже есть первые результаты, а после Нового года во Львове заработают и англоязычные версии. Продолжение следует!