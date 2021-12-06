"Куколка": Слава Каминская поздравила дочь с днем рождения и показала забавные фото

Известная украинская певица Слава Каминская опубликовала серию миловидных кадров с экс-мужем и детьми. Она поздравила дочь Лауру с днем рождения.

Известная украинская певица и экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала в инстаграме новые фото. Она показала забавные снимки семьи по особому случаю.

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Слава Каминская поделилась фото семьи

6 декабря дочери знаменитости Лауре исполнилось 6 лет. Поэтому очередную публикацию в инстаграме звезда решила посвятить дочери.

Слава Каминская опубликовала серию миловидных и смешных фото с детьми и бывшим мужем Эдгаром. Но больше всего снимков в посте– именно именинницы.

Я иногда не верю, что ты моя дочь, потому что таких, как ты, нужно заслужить, намолить, выплакать. Если ангелы на земле есть, то ты явно одна из них. Наша мудрая не по годам девочка, с днем ​​рождения! Живи, люби, веселись и продолжай радовать мир своей добротой и харизмой,

– написала певица.

Также Слава Каминская в публикации вспомнила Эдгара Каминского и поблагодарила его за детей.

Экс-муж и дети Славы Каминской / Фото из инстаграма звезды

Милые фотографии от Славы Каминской тронули и рассмешили сеть. Поэтому поклонники активно комментируют пост звезды и поздравляют ее дочь:

"Мама, поздравляю! Здоровья плюшке и всего доброго и радостного в этой жизни! Все-таки, мы с тобой не хуже, если Боженька подарил нам таких детей";

"Вы прекрасны! С днем ​​рождения маленькую";

"Красавица! С днем ​​рождения сладенькая";

"Она чудо! Как быстро дети растут";

"Под таким крылом родителей пусть плывет счастливой! Вы оба молодцы, что родители таких деток!";

"Какая сладкая булочка";

"Будь счастлива, куколка".

Текст публикации Славы Каминской

Плюшка наша любимая, какая же ты невероятная. Я иногда не верю, что ты — моя дочь, потому что таких, как ты, нужно заслужить, намолить, выплакать. Если ангелы на земле есть, то ты явно одна из них.

Наша мудрая не по годам девочка, с Днем рождения! Живи, люби, веселись, и продолжай радовать мир своей добротой и харизмой.

Папа, я всю жизнь буду тебе благодарна за наших детей.