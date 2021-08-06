Кто станет президентом, – Елена Зеленская о женщинах в украинской политике

Уже два года Елена Зеленская находится в статусе первой леди Украины. Она осуществляет зарубежные визиты вместе с мужем и запускает социальные проекты. Идти в политику Зеленская не планирует, однако убеждена, что кто-то из женщин обязательно станет президентом.

Первая леди Елена Зеленская рада тому, что в Украине постепенно исчезают ограничения, которые долгое время были актуальны для женщин. Хотя бы разница в оплате труда. В определенных сферах женщины получали на четверть меньше, несмотря на то, что находились на аналогичных с мужчинами должностях.

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Вместе с тем жена президента подчеркнула, что роль женщин в государственном управлении возросла. Она не исключает того, что следующей страну возглавит женщина-президент.

У нас увеличивается количество женщин в политике, есть активные женщины-парламентари. Влияние женщин растет, я вижу их энергию. Кто-то обязательно станет женщиной-президентом,

– заверила Елена Зеленская.

Судя по заявлению первой леди, произойти это может уже на президентских выборах 2024 года. Дело в том, что ни она, ни Владимир Зеленский не говорят прямо, пойдет ли он на второй президентский срок.

"Честно говоря, стараюсь об этом не думать. Мы с ним этого дома не обсуждаем. Я живу сегодняшним днем, у меня сегодня много работы", – высказалась Елена Зеленская.