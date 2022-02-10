Кто в шоу-бизе зарабатывает больше всего: рейтинг самых богатых звезд 2021 года
Источник:Forbes
Уже традиционно американский журнал Forbes подсчитал, насколько за последний год обогатились мировые знаменитости. Так, рейтинг самых богатых возглавил кинорежиссер Питер Джексон. За ним – музыкант Брюс Спрингстин и рэпер Jay-Z.
Интересно, что почти половина из 25 самых богатых в мировом шоу-бизе попала в список Forbes, не создавая ничего нового. Они безумно обогатились на том, что частично или полностью продали права на свои произведения, компании. В общем, самые богатые звезды 2021 года заработали 4,4 миллиарда долларов!
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Рейтинг самых богатых звезд шоу-биза
- Питер Джексон – 580 миллионов долларов
Новозеландский кинорежиссер и автор "Властелина колец" продал свою долю в студии Weta Digital, которая занимается визуальными эффектами, за 1,6 миллиарда долларов. Так, Питер Джексон – третий человек в истории, ставший миллиардером на создании фильмов. Скорее его это сделали только Стивен Спилберг и Джордж Лукас.
Питер Джексон / Фото Getty Images
- Брюс Спрингстин – 435 миллионов долларов
Музыкант передал права на свои, которые писал 50 лет, лейблу Sony Music Group. За это Брюс Спрингстин выручил около 500 миллионов долларов.
- Jay-Z – 340 миллионов долларов
Рэпер и муж Бейонсе продал свои акции в музыкальном стримере Tidal и бренде шампанского Armand de Brignac и стал первым в истории миллиардером, обогатившимся на хип-хопе.
Jay-Z из Бейонсе / Фото с инстаграма певицы
- Двейн Джонсон – 270 миллионов долларов
Двейн "Скала" стал самым богатым актером 2021 года, обойдя голливудских коллег. Четверть годового дохода ему принесли роли в кино, а остальные составили доходы от бренда текилы Teremana.
- Канье Вест – 235 миллионов долларов
Рэпер, который в октябре 2021-го официально сменил имя на Ye, большую часть денег заработал на кроссовках Yeezy для Adidas. Кроме того, прибыль ему принесли худи и куртки, которые он разработал для бренда Gap.
Канье Вест с новой возлюбленной Джулией Фокс / Фото из инстаграма актрисы
- Трей Паркер и Мэтт Стоун (создатели мультсериала "Южный парк") – 210 миллионов долларов;
- Пол Саймон (американский музыкант) – 200 миллионов долларов;
- Тайлер Перри (американский актер) – 165 миллионов долларов;
- Райан Теддер (композитор и певец) – 160 миллионов долларов;
- Боб Дилан (поп-певец) – 130 миллионов.