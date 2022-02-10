Кто в шоу-бизе зарабатывает больше всего: рейтинг самых богатых звезд 2021 года

Уже традиционно американский журнал Forbes подсчитал, насколько за последний год обогатились мировые знаменитости. Так, рейтинг самых богатых возглавил кинорежиссер Питер Джексон. За ним – музыкант Брюс Спрингстин и рэпер Jay-Z.

Интересно, что почти половина из 25 самых богатых в мировом шоу-бизе попала в список Forbes, не создавая ничего нового. Они безумно обогатились на том, что частично или полностью продали права на свои произведения, компании. В общем, самые богатые звезды 2021 года заработали 4,4 миллиарда долларов!

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Рейтинг самых богатых звезд шоу-биза

Питер Джексон – 580 миллионов долларов

Новозеландский кинорежиссер и автор "Властелина колец" продал свою долю в студии Weta Digital, которая занимается визуальными эффектами, за 1,6 миллиарда долларов. Так, Питер Джексон – третий человек в истории, ставший миллиардером на создании фильмов. Скорее его это сделали только Стивен Спилберг и Джордж Лукас.

Питер Джексон / Фото Getty Images

Брюс Спрингстин – 435 миллионов долларов

Музыкант передал права на свои, которые писал 50 лет, лейблу Sony Music Group. За это Брюс Спрингстин выручил около 500 миллионов долларов.

Jay-Z – 340 миллионов долларов

Рэпер и муж Бейонсе продал свои акции в музыкальном стримере Tidal и бренде шампанского Armand de Brignac и стал первым в истории миллиардером, обогатившимся на хип-хопе.

Jay-Z из Бейонсе / Фото с инстаграма певицы

Двейн Джонсон – 270 миллионов долларов

Двейн "Скала" стал самым богатым актером 2021 года, обойдя голливудских коллег. Четверть годового дохода ему принесли роли в кино, а остальные составили доходы от бренда текилы Teremana.

Канье Вест – 235 миллионов долларов

Рэпер, который в октябре 2021-го официально сменил имя на Ye, большую часть денег заработал на кроссовках Yeezy для Adidas. Кроме того, прибыль ему принесли худи и куртки, которые он разработал для бренда Gap.

Канье Вест с новой возлюбленной Джулией Фокс / Фото из инстаграма актрисы