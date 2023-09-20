Победительница избрана: кто представит Украину на конкурсе Miss Grand International 2023

На конкурсе "Королева Украины" выбрали победительницу. Именно она представит страну на Miss Grand International 2023, которая пройдет во Вьетнаме.

На днях прошел конкурс "Королева Украины", где оргкомитет определил имя победительницы. По результатам голосования национального жюри представлять нашу страну на Miss Grand International 2023 будет 19-летняя модель Юлия Клименко, сообщила пресс-служба 24 Каналу.

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Кто представит Украину на Miss Grand International 2023

Юлия Клименко родилась и выросла в Киеве. Она не только модель, но и студентка Межрегиональной академии управления персоналом. Она свободно владеет тремя иностранными языками. Увлекается фигурным катанием и кикбоксингом. В свободное от учебы время помогает бездомным животным.

Юлия Клименко назвала победу – важным шагом в жизни. Она поблагодарила всех за поддержку, а особенно свою маму. Теперь она нацелена на победу на международном этапе Miss Grand International 2023.

Я хочу рассказать о нашей стране на весь мир: показать красоту национального костюма и мастерство наших талантливых современных дизайнеров. И, конечно, напомнить миру о страшной войне, которую ведет против нашей страны Россия. Многие из участниц говорят о важности "мира во всем мире", но не каждая понимает ценность этих слов так, как я,

– считает модель.



Юлия Клименко / Фото из инстаграма Юлии Клименко

Что известно о конкурсе

Конкурс "Королева Украины" отбирал девушек в онлайн-формате. Так, каждая украинка из разных уголков мира имела возможность принять участие в конкурсе красоты.

Конкурс Miss Grand International – один из самых престижных в мире. Сегодня это уже не только дефиле в купальнике. Это культурное событие, на котором встречаются представители разных стран мира. Это еще одна площадка, на которой Украина может заявить о себе,

– высказался председатель жюри Андре Тан.

Дизайнер подчеркнул, что конкурс красоты – это возможность рассказать о культуре и традициях, продемонстрировать произведения украинских дизайнеров одежды и аксессуаров. Интересно и то, что в этом году тема конкурса Miss Grand International – STOP WAR.

"Голос нашей представительницы должен прозвучать громко, чтобы из-за личной истории вызвать эмпатию у жюри и представительниц других стран. Так работает культурная дипломатия", – отметил Андре Тан.

, что в прошлом году на Miss Grand International были нелепые попытки примирить участницу из Украины и России. На Бали решили вместе поселить модель из Ивано-Франковска Ольга Васильев вместе с представительницей страны-террориста. Но организаторы услышали девушку и переселили ее в другую комнату.