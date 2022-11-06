"Задаю уровень": кто стал владельцем авто Фредди Меркьюри, который продал Андрей Данилко
Источник:Владимир Носов
Андрей Данилко продал известный автомобиль Фредди Меркьюри за 11 миллионов гривен на аукционе в Лондоне. Новым владельцем стал украинец.
Украинский шоумен Андрей Данилко планировал отдать машину лидеру группы Queen в музей, но с началом войны его мнение изменилось. Авто продали на аукционе в Лондоне.
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Кто стал владельцем авто Фредди Меркьюри
Стало известно, кто является новым владельцем редкого Rolls-Royce Silver Shadow в 1974 году. Это украинский бизнесмен из Харькова Владимир Носов, занимающийся криптовалютой.
Сегодня, я стал обладателем уникального лота. Это был благотворительный лот на аукционе Sothebys от Андрея Данилко, а все средства пойдут на создание в современном центре реабилитации и протезирования центра Superhumans, который начнет свою работу уже в начале 2023 года. Что могу сказать? Не могу стоять в стороне, задаю уровень, потому что каждый украинец сейчас – уровень,
– прокомментировал покупку Владимир Носов.
Видео с аукциона:
Сообщение Владимира Носова прокомментировали и украинские знаменитости. Владимир Остапчук написал бизнесмену проверить бардачок, а Анатолий Анатолич спросил, когда тот покатает его на редком авто. Поклонники поздравляют Носова с покупкой:
- "Вы не перестаете поражать нас своими поступками. Пусть цветет с вами наша Украина";
- "Поздравляем! Гордимся";
- "С ума сойти! Такой уровень не кто-либо задаст";
- "Круто, я вас поздравляю с новым авто. Вы молодец";
- "Нет слов";
- "Вова! Ты невероятный! Горжусь и поздравляю с таким приобретением".