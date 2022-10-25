Кейт Миддлтон или Камилла: кто из королевской семьи возглавил рейтинг самых вдохновляющих женщин
Источник:Express
В Великобритании опубликовали результаты интересного рейтинга наиболее вдохновляющих известных женщин. Среди лидеров – Кейт Миддлтон, королева-консорт Камилла и Меган Маркл.
В рамках кампании Girls Out Loud в Великобритании провели общенациональный опрос среди девушек и женщин по всей стране. Организаторы определили рейтинг лиц, являющихся образцом и вдохновением для женщин.
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Принцесса Кэтрин возглавила рейтинг
Первое место в этом списке заняла принцесса Уэльска. Кейт Миддлтон набрала 35% голосов – это принесло ей первое место. Со значительным отрывом на втором месте оказалась королева-консорт Камилла с 18%, а после нее Меган Маркл – за нее проголосовало 17% респондентов.
Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи
Также среди вдохновляющих женщин в списке были бывшая премьер-министр Лиз Трасс, певица Рошель Хьюмс и актриса Эмма Уотсон.
В сети с этим опросом соглашаются: "Последние два с половиной года она была для нас сияющим светом королевой женщин, которой должна пытаться стать каждая девочка. Она благородная умная и классная", – написал пользователь.
В каких еще рейтингах фигурировала Кейт Миддлтон
- В 2018 году журнал Tatler обнародовал ежегодный рейтинг самых стильных представителей Великобритании. Тогда на первое место заняла Елизавета II, а Кейт Миддлтон шла после нее.
- Еще через 2 года в сети обнародовали список самых красивых невест. Кейт Миддлтон и здесь обошли – она была на втором месте с платьем Alexander McQueen. Лидером стала Меган Маркл и ее свадебное минималистическое платье от Givenchy.