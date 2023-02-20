После шквала критики "Холостячка" Ксения Мишина опубликовала новый пост: "Надо принять"

"Холостячка" Ксения Мишина накануне поделилась новыми фото из Ниццы, похваставшись своей прогулкой, чем нарвалась на резкую критику украинцев. После осуждения звезда опубликовала новую фотографию и поделилась своими мыслями.

Ранее актриса Ксения Мишина после съемок и кинопоказа в Бельгии уехала в Ниццу, где устроила фотосессию на побережье. За это на нее "посыпался" шквал критики.

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Гламурные фото актрисы с Лазурного берега возмутили сеть, люди осуждают звезду, потому что хвастатся красивой жизнью не время. После этого Мишина ответила на упреки хейтеров. Она опубликовала селфи из Киева и подчеркнула: "С грустью смотрю на некоторых комментаторов, понимая, что война не только в стране, но и в их головах".

Теперь "Холостячка" поделилась новыми мыслями. Пишет, что нужно успокоиться, ведь она не может повлиять на ситуацию.

Истина в понимании невозможности повлиять на происходящее. Надо только успокоиться и принять то, что все для вас,

– написала Ксения под фотографиями.



Фанаты в комментариях отреагировали на новый пост Мишиной:

"По фотографиям очень чувствуется, что Ксения живет полной жизнью и сияет от счастья. К сожалению, не все украинцы чувствуют то же самое... Надо только успокоиться и принять то, что все для вас. И война, и страдания, и смерть - все для нас. У Ксения все хорошо. Она даже слово "в..йна" не называет войной, не дай Бог, инста заблокирует".

"В розовопонии все стабильно. Напичкали ей, что "не ко времени" в прошлом посте. Но надо и дальше провоцировать фоточками. Душная Мишина любым способом подогревает интерес, чтобы не дай Бог, не забыли об актрисе".

"Да и делать что-нибудь полезное для себя, чтобы сохранить и психику в порядке и физическую форму. Берите пример, мне 50 лет!".

"Ошибка, только вперед и ни шагу назад, не нужно сдаваться никогда в жизни".

К слову, Ксении Мишиной не в первый раз достается от украинцев. В феврале она опубликовала улыбающийся снимок из Бельгии, за который ее подвергли критике. В сети писали, что лучше "оставить эти фото для альбома", потому что пока у нее "есть деньги и возможность", в Украине гибнут люди.