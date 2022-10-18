Ксения Мишина ошарашила романтическим сюрпризом от незнакомца, из-за которого ее остановила полиция

Актриса Ксения Мишина показала, какой сюрприз ждал ее на паркинге. Неизвестный поклонник оклеил ее авто цветами, оставил букет красных роз и пригласил на свидание. Из-за его "презента" звезду даже остановила полиция.

Похоже, после разрыва с Александром Эллертом, сердце 33-летней Ксении Мишиной снова пытаются завоевывать. Неизвестный мужчина эффектно пригласил участницу "Холостячки" на свидание.

Читайте также Ксения Мишина впервые призналась, уехали ли ее родители из оккупированного Крыма

Ксения Мишина ошарашила сюрпризом от незнакомца

Пришла на паркинг и просто замерла. Это шок, у меня нет слов. Боже мой, как красиво. Друзья, если сегодня увидите на дорогах белую машину с цветами – это я,

– отреагировала Ксения Мишина.

Загадочный поклонник украсил ее белый Jaguar воздушными шарами в форме сердец, оклеил цветами, оставил плюшевого медведя, букет роз и записку, в которой пригласил на свидание в четверг. Более того, мужчина попросил не отдирать цветы с авто и пообещал мойку за его счет. Однако с такой композицией актриса проездила по Киеву недолго – ее остановила полиция и попросила все снять.

"Меня остановила полиция и сказала, чтобы я все это сняла, потому что все это летит на задние машины. Я не понимаю почему? Ну и что? Ну летит. Ну цветочек прилетел, это же прикольно. Просто завидуют", – иронично прокомментировала актриса.