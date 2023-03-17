"Суповой набор и нездоровая худоба": Ксения Мишина отреагировала на критику после похудения

33-летняя Ксения Мишина похвасталась трансформацией. За 4 месяца она похудела до 48 килограммов и пришла в свою лучшую форму за всю жизнь. Однако в сети ее раскритиковали за нездоровую худобу и написали, что "до" она выглядела лучше.

Ксения Мишина рассказала не только о кубиках пресса, но и о "тотальной личностной перестройке, реорганизации образа жизни, смысловых стремлений", которые произошли с ней за последние четыре месяца. Однако пользователи инстаграма пристали к ее худому телу и упрекнули, что лучше бы она не худела.

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Ксению Мишину раскритиковали за нездоровую худобу

Вот таких комментариев "написали" Ксении Мишиной под постом о трансформации и студийных фото в белье:

"Это тот случай, когда было лучше, чем стало. Кто сказал женщинам, что суповой набор аля "кожа и кости" – это идеальная форма?"

"Есть одну траву и грейпфрут? Спасибо, нет. Вы пропагандируете нездоровую худобу";

"Мне "до" больше нравится, более женственно выглядит. Но это мое мнение";

"На анорексию похоже, на первом фото более женственно";

"Если вы хотите услышать мнение людей. То 48 килограммов для 33-летней женщины – это не норм. Первое фото – гораздо лучшая фигура, и это факт, мнение многих";

"Какой смысл так издеваться над собой, если и так было все очень красиво и женственно? Возможно какие-то комплексы, нужно с психологом лучше поработать".

"Экспертам" из комментариев Ксения Мишина ответила в сторис и подчеркнула, что худела и прокачивала тело для себя, а не для того, чтобы нравиться всем. К тому же актриса якобы научилась руководить своим весом.

Я понимаю, что мой результат может не нравиться всем, но это только мой результат, моя история, мое желание. Некоторым нравятся пышные формы, некоторым – такие, как мне, и это норм абсолютно. Но я показала вам, что за 4 месяца можно сделать со своим телом все, что вы захотите,

– отреагировала Ксения Мишина.

Ксения Мишина отреагировала на критику / Скриншот с видео

Ксению Мишину поддержали не только фоловеры, но и звездные друзья – Тарас Цымбалюк поставил на место хейтеров, а Ольга Сумская и себе захотела трансформироваться:

Тарас Цымбалюк: "Обожаю" наших диванных критиков, умеющих только писать какой-то шлак. Лучше эти эмоции направлять не на зависть или демонстрацию собственной ущербности, а на личную реализацию";

"Обожаю" наших диванных критиков, умеющих только писать какой-то шлак. Лучше эти эмоции направлять не на зависть или демонстрацию собственной ущербности, а на личную реализацию"; Ольга Сумская: "Это фантастический результат, Ксю! Богиня неземная, браво! Может и себе это психануть? Но, пожалуй, со взрослыми тетушками сложнее";

"Это фантастический результат, Ксю! Богиня неземная, браво! Может и себе это психануть? Но, пожалуй, со взрослыми тетушками сложнее"; Женя Кот: "Партнерша моя, молодчинка";

"Партнерша моя, молодчинка"; Наталья Денисенко: "Красавица";

"Красавица"; Слава Демин: "И снова добрый день";

"И снова добрый день"; Александр Волошин: "Шок".

Скриншот из инстаграма Мишиной