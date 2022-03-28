Стыд и глупость, – Ксения Мишина обратилась к украинцам, которые критикуют других за язык

Актриса Ксения Мишина обратилась к украинцам. Звезда призвала не порождать рознь в сложный период, а быть объединенными.

Известная украинская актриса Ксения Мишина призналась, что ее критикуют из-за употребления русского языка. Звезда призвала фанов не разжигать рознь.

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Ксения Мишина обратилась к украинцам

Актриса рассказала, что все больше видит от украинок сообщения с критикой из-за языка или места жительства.

"Не та речь, местонахождение, или чего ты улыбаешься, когда в стране война…". Я тут как-то пыталась в комментариях заткнуть рот рашисту по поводу моего языка, аргументируя свободой украинского народа, и здесь в ожесточенной инстаграмной борьбе какая-то украиночка под этой публикацией вдруг решила, что никакой свободы нет, куснув за мой русский язык. И вся моя адвокатура рухнула в данный момент", – поделилась Ксения Мишина.

Звезда заметила, что сейчас как будто наступила мода указывать всем, где им быть и как разговаривать.

Так вот если вы думаете, что такими своими комментариями и действиями вы доказываете свое достоинство и позицию, то, к сожалению, вы только рождаете стыд и глупость, которые сейчас на руку знаете кому!

– подчеркнула актриса.

Ксения Мишина подытожила словами о том, что сейчас существует только один вариант – быть объединенными и преданными. Так, чтобы враг даже не сомневался в нашей целостности.



Ксения Мишина с сыном / Фото из инстаграма звезды

Интересно, что сейчас все больше русскоязычных украинцев переходят на государственный язык – среди них и медийные личности – Алексей Дурнев, Анна Тринчер, Катя Репьяхова.

Важно, что звезды сами призывают переходить на украинский язык. Но не потому, что они вроде бы "испытывают притеснения", а потому, что речь демонстрирует их позицию. Также блоггеры просят украиноязычных людей не стыдить других за ошибки, а помогать и подбадривать.