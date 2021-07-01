Ксения Мишина очаровала сеть романтическими фото с Александром Эллертом
Источник:инстаграм Ксении Мишиной
Актриса Ксения Мишина и сценарист Александр Эллерт являются одной из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе. Они продолжили строить отношения после финала "Холостячки" и иногда делятся с поклонниками совместными фото.
Поклонникам нравится узнавать подробности из личной жизни своих любимцев. Мишина и Эллерт не часто появляются вместе на публике и позируют в совместных фотосессиях, однако иногда делают исключения.
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Романтические фото Мишиной и Эллерта
На днях звезда обнародовала несколько кадров, на которых изображена с любимым. Пара предстала перед объективом на газоне на фоне современного здания. Ксения надела костюм молочного цвета, состоящий из широких брюк и удлиненного пиджака, под который надела белую футболку.
Такой look она соединила с черными босоножками на низкой подошве. Длинные роскошные волосы уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж в натуральных оттенках.
Александр Эллерт позировал на камеру в летнем сером костюме, черной футболке и оранжевых кроссовках.
Ксения Мишина и Александр Эллерт / Фото из инстаграма Ксении Мишиной
Ксения Мишина и Александр Эллерт / Фото из инстаграма Ксении Мишиной
Ксения Мишина и Александр Эллерт / Фото из инстаграма Ксении Мишиной
В заметке Мишина поделилась мыслями о том, чему мужчина учит женщину. Рядом с мужчиной она должна быть женственной, слабой, нежной, заботливой, любящей.
"Недавно у психолога я прочитала мысль, которая очень сильно во мне отразилась: "Одно из условий счастливой семейной жизни – полностью принять человека таким, какой он есть, со всеми недостатками и вредными привычками, но со взаимным желанием меняться и стремиться к лучшему".
Ценности счастливой пары Мишиной и Эллерта
- Стремиться видеть хорошее.
"Недавно я поняла, что мой муж может решить любой вопрос. Я очень долго этому сопротивлялась, потому что привыкла делать все самостоятельно. Оказалось, отпустить контроль и чувствовать себя расслабленной – очень приятно", – поделилась Ксения.
- Найти общие ценности и договориться друг с другом, какие они.
На днях Мишина открыла холодильник и увидела пустые полочки. Тогда она почувствовала стыд и разочарование, что плохо заботится, однако в ответ услышала хороший тон Александра: "Любимая, для чего там все будет портиться, если мы почти не бываем дома?".
- Забота.
В случае с холодильником Ксения также почувствовала ее. Мишина по-своему проявляет заботу и рада, что Александр понимает ее.
- Нежность: слова любви, поцелуи, объятия.
Ксения рассказала: "Мы оба от этого очень сильно зависим, поэтому даем это друг другу. Так важно знать, что это необходимо для партнера, не оставлять его без этих ценных моментов, не пренебрегать ими".
- "Разговаривать друг с другом хотя бы 15 минут в день не о детях, работе, заботах, а о нас. Это важная практика в нашей паре. Проговаривать ссоры, обиды – это очень нужно", – подчеркнула актриса.
- Хвалить друг друга за достижения, радоваться успехам.
- Советоваться.
Нужно обсуждать разные вопросы, интересоваться мнениями друг друга.
- Шутить.
"Недавно один человек нам сказал, что в этом мире есть только мы друг у друга. Мы вдвоем на пути. У родителей отдельная жизнь, у детей также будет отдельная, а наш путь – вместе. Нужно беречь друг друга. С этой мыслью гораздо приятнее!", – призналась Ксения.