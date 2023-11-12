Я послала его, – Ксения Мишина рассказала о неожиданном появлении отца Платона

Украинская актриса Ксения Мишина приняла участие в шоу "30+" на YouTube-канале блоггерши Рамины Эсхакзай. Выпуск назывался "Баба с прицепом". Мишина поделилась своим опытом отношений и материнства.

Ксения рассказала, что когда забеременела, отношения с отцом Платона начали ухудшаться. Она прожила с ним еще 4 месяца во время беременности, собрала вещи и уехала к родителям.

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Ксения Мишина рассказала об отношениях с отцом Платона

Актриса призналась, что они жили нормально в течение полутора лет. Но с наступлением беременности мужчина очень изменился. Мишина отметила, что ей было очень плохо в этих отношениях.

Думаю, что-то у него произошло внутри. Одно дело – хотеть ребенка, другое – иметь его. Наши отношения стали адскими. Начало беременности было сложным. У меня был токсикоз, и он не понял,

– сказала звезда.

Тогда Ксения поняла, что ей будет намного лучше одной. Она "раздавленной" вернулась к родителям. По словам актрисы, ей было стыдно, что все произошло.

В обществе существуют определенные стереотипы, что ты какая-то не такая, что мужчина ушел от тебя. И ты себя "закапываешь" еще больше. Я столкнулась с тем, что очутилась на дне. И тогда я себя "собирала" и растила по кусочкам,

– призналась Мишина.

Помогал ли отец Платона

По словам актрисы, мужчина полностью исчез из их жизни. Он никак не помогал в содержании ребенка.

Он не дал ни копейки на воспитание отпрыска. Все, что у сына от отца, – велосипед. И это только потому, что он появился сейчас через 10 лет. И еще на день рождения планшет,

– сказала Ксения.

Мишина рассказала, что мужчина дал о себе знать в начале полномасштабной войны России против Украины. Она подумала, что не прочь познакомить отца с сыном. Платон, как отметила Ксения, не понимал, кто это.

Я спросила у сына: "Хочешь ли познакомиться?" Он согласился, они познакомились, но через некоторое время я поняла, что у отца цель – не построить отношения с сыном, а со мной закрыть какие-то вопросы. И когда он сказал однажды: "Я что-то не испытываю настоящей любви к ребенку", – я его послала,

– отметила звезда.

Ксения Мишина в шоу блоггерши Рамины Эсхакзай "30+": смотрите онлайн

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