Ксения Мишина рассказала, о каких отношениях мечтает после разрыва с Эллертом

Украинская актриса Ксения Мишина уверена, что в будущем построит крепкую семью и хорошие отношения с мужчиной. Она рассказала, что у них не должно быть компромиссов, а только лишь общение с уважением.

Главная героиня "Холостячки" и украинская актриса Ксения Мишина около 3 месяцев назад окончательно разорвала отношения с Александром Эллертом. Теперь звезда мечтает о будущих счастливых отношениях с любимым мужчиной.

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Каких отношений хочет Мишина

В новой публикации актриса высказалась о компромиссах и их роли в отношениях. Она отметила, что компромисс – это не манипуляции и отсутствие выбора.

"Для меня же компромисс – это когда ты из любви, видя, что для партнера что-то очень важно, с чистым сердцем соглашаешься на его вариант. В компромиссе нет проигравших, есть решение, которое в итоге приводит к счастливому результату для двоих", – считает Ксения Мишина.

Знаменитость добавила, что мечтает о таких отношениях, где вообще не будет компромиссов.

Я же со своей стороны всем сердцем знаю, что в моей жизни будет глава, в которой компромиссы просто не будут нужны. Глава, в которой два самодостаточных и осознанных человека будут общаться на уровне ценностей и уважения, всегда уверенные друг в друге и настроенные на станцию – взаимное счастье!

– подчеркнула она.



Ксения Мишина / Фото из инстаграма Ксении Мишиной

Также звезда раскритиковала украинских женщин, которые согласны терпеть любые ситуации, лишь бы от них не ушел муж. Такой в отношениях с мужчинами Ксения Мишина точно не будет.

У нас женщины так боятся быть одни, что готовы терпеть. Терпеть неуважительное отношение, финансовую зависимость, отсутствие эмоциональной близости и уважения со стороны партнера. Такие не только терпят, но и уверены, что должны быть хорошими, покладистыми, удобными,

– написала актриса.

"Часть этих женщин не готова нести за себя ответственность и от безысходности с детьми на руках несут этот крест, забывая о себе. Другая часть просто не хочет, их убедили, что хорошая женщина – это та, у которой обязательно есть мужчина, любой! А как она при этом чувствует себя – не важно. Страх остаться одной настолько парализует, что там просто отключается все, в том числе критическое мышление, и женщина видит все в искаженном свете своей фобии", – подчеркнула Мишина.

, в отношениях с Александром Эллертом Ксения Мишина постоянно испытывала стресс. Она призналась, что мужчина слишком часто ревновал ее, вешал ярлыки. По словам звезды, все начало " доходить до безумия ".

Текст публикации Ксении Мишиной

Друзья, недавно у меня получилось крутое (по моему мнению) интервью. В нем я была очень честной и смелой, опять же, для себя. Я не подбирала слов, не искала удачных интонаций, не выстраивала никаких линий, чтобы избежать ответов, я просто была собой.

Я рассматриваю интервью, как способ поговорить с вами, моей аудиторией, поэтому после выхода пошла читать комментарии, и это было интересно, скажу я вам.

Первым делом я увидела очень мощную замену понятий "компромисс" и "прогиб". У нас женщины так боятся быть одни, что готовы терпеть. Терпеть неуважительное отношение, финансовую зависимость, отсутствие эмоциональной близости и уважения со стороны партнера. Такие не только терпят, но и уверены, что должны быть хорошими, покладистыми, удобными. Такие женщины не могут иметь своего мнения, потому что "перехочешь", "меркантильная", "мужик в юбке".

Часть этих женщин не готова нести за себя ответственность и от безысходности с детьми на руках несут этот крест, забывая о себе. Другая часть просто не хочет, их убедили, что хорошая женщина – это та, у которой обязательно есть мужчина, любой! А как она при этом чувствует себя – не важно. Страх остаться одной настолько парализует, что там просто отключается все, в том числе критическое мышление, и женщина видит все в искаженном свете своей фобии.

Так вот, компромиссом они оправдывают даже самые ужасные ситуации, в которых, по их мнению, они не имеют выбора, есть только одна возможность выживать, соглашаясь на любые условия. Для меня же компромисс – это когда ты из любви, видя, что для партнера что-то очень важно, с чистым сердцем соглашаешься на его вариант. В компромиссе нет проигравших, есть решение, которое в результате приводит к счастливому результату для двоих. А все остальное – манипуляции, которым женщины просто не способны противостоять.

И, конечно, те, кто решает жить иначе, становятся просто красной тряпкой. Люди не выносят того, что напоминает им самим об их проблемах. Они не смогли на эти проблемы даже смотреть, не то чтобы их решать! Потому что?! Правильно, всех, кто смог – обесценить!

Я же со своей стороны всем сердцем знаю, что в моей жизни будет глава, в которой компромиссы просто не будут нужны. Глава, в которой два самодостаточных и осознанных человека будут общаться на уровне ценностей и уважения, всегда уверенные друг в друге и настроенные на станцию – взаимное счастье!