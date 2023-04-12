Сейчас работы нет, – Ксения Мишина рассказала, сколько тратит в месяц и на какие деньги живет

У Ксении Мишиной всегда было много съемок и проектов, однако во время войны почти все они приостановились. При этом актриса арендует роскошную квартиру, летает на отдых и многое тратит на себя. Откуда у нее деньги, узнайте ниже.

После "Холостячки" гонорары Ксении Мишиной очень выросли. За один съемочный день она зарабатывала от 500 до 1 200 долларов. Последние ее проекты были за границей – в Бельгии, Хорватии, а в Украине актриса стала ведущей нового телешоу на телеканале ТЕТ. На эти сбережения она сейчас и живет.

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У меня были проекты, я заработала деньги на проектах за границей… Пока хватает, пока закрываю, чтобы это не было. Я планирую в данный момент. У меня есть деньги, которые у меня где-то лежат. Как дальше будет, я не знаю. Я всегда была при работе, а сейчас такой период, когда ее нет,

– призналась Ксения Мишина.

О заработке на блоге в инстаграме, где почти 900 тысяч подписчиков, актриса не рассказала, но вспомнила о магазине косметики по уходу за волосами Mish Secrets. Он будто бы почти не приносит актрисе денег: "Там я сейчас буду все реорганизовывать, на это тоже должны быть немаленькие деньги, но я хочу продолжать в более крутом направлении. Все это нужно выстраивать".

Ксения Мишина о деньгах / Скриншот с видео

Сколько денег Ксения Мишина тратит в месяц

У звезды есть своя квартира на Левом берегу Киева, но без ремонта, поэтому жилье она арендует. За двухуровневую квартиру Мишина платит 20-25 тысяч гривен. На бензин уходит 20, а на продукты еще больше. "Позавчера я пошла на пятерку (5 тысяч гривен, – 24 канал) закупилась, и это на неделю", – прокомментировала актриса.

Ксения Мишина якобы не знает, сколько денег тратит в месяц, но со Славой Деминым они подсчитали, что это ориентировочно 70-80 тысяч гривен. Однако у актрисы большие финансовые амбиции – по меньшей мере, дом и яхта.

"Я хочу построить классный бизнес, который будет работать не на одну страну. Я очень хочу материально быть еще успешнее в карьере за рубежом. Я бы хотела классный собственный дом. Я бы очень хотела свою яхту. Почему бы нет? Почему материально не "выстреливать" в этой жизни по максимуму, если есть такая возможность? Я бы эту жизнь максимально круто прожила", – эмоционально поделилась Ксения Мишина.