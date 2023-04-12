Не дает денег в школу: как Ксения Мишина учит 11-летнего сына зарабатывать

Звездная мама Ксения Мишина сейчас активно занимается воспитанием своего 11-летнего сына. Она рассказала, как учит Платона зарабатывать деньги. Кроме того, Мишина отреагировала на комментарий знакомой, что ее сын разбалован.

Об этом актриса рассказала в интервью Славе Демину. Недавно Ксения Мишина призналась, что во время войны ее сын впервые встретился с родным отцом, однако ребенку не понравилась встреча.

К теме Он писал, – Ксения Мишина призналась, общается ли с уехавшим в США Александром Эллертом.

Реакция Мишиной на то, что ее сын разбалован

Ведущий подчеркнул, что их общая знакомая рассказала, будто сын Мишиной разбалован. Звездная мама ответила, что ее сын такой.

Хорошо. Если он разбалован, то он такой, это мой сын. Вообще-то, это ее видение, что-то ей вероятно не понравилось, что она так это увидела,

– ответила Ксения.

По ее мнению, у этой знакомой есть свой стереотип, который она навязала ее сыну Платону. "То есть, что он должен быть каким-то, но мой ребенок ничего не должен. Надо видеть личность", – сказала актриса.

Как Мишина учит сына зарабатывать деньги

Мишина рассказала, что в ее семье есть правило награды. Ксения предлагает своему сыну "заработать на то, что он хочет".

Я ему всегда говорю: "Хочешь на что-то накопить деньги, давай я буду еженедельно давать тебе деньги, но ты должен сделать такое, такое и такое. Выполнишь – получишь деньги",

– объяснила актриса.

Зарка добавила, что уже были случаи, когда Платон не делал чего-то, так что тогда не получал деньги просто так.

На вопрос ведущего, сколько денег она дает ему в школу, Мишина ответила, что вообще не дает, а ее сын берет судок с едой из дома.

Актриса рассказала недавнюю историю, когда ее сын Платон хотел пригласить многих своих друзей на празднование дня рождения. "Но я ему сказала, что сейчас не очень хорошая ситуация, у меня работы не очень есть, поэтому нужно более экономно праздновать", – вспомнила Мишина.

По ее словам, она сказала сыну, что если он действительно этого хочет, то должно приложить и свои деньги. Но Платон не захотел, поэтому они совершили более скромный праздник. "Если не хочешь вложить деньги, то извини. Ты ведь тоже должен нести какую-то ответственность, если у меня нет такой возможности", – считает Ксения.

Смотрите полное интервью с Ксенией Мишиной: видео

К слову, 11 апреля Платон отметил день рождения. Звездная мама устроила сыну огромный сюрприз. В частности, первый этаж и лестницу она украсила золотыми и голубыми шариками и установила композицию в виде цифры 11. Как прошло празднование – читайте в статье.