Ксения Мишина посмеялась над россиянами и предложила им избитый iPhone за 50 тысяч гривен
Источник:инстаграмм Ксении Мишиной
Украинская актриса Ксения Мишина находится в безопасном месте в Дубае с сыном, однако продолжает поддерживать "медиафронт". Она посмеялась над наложенными санкциями в России и запретом распространения техники Apple.
Сейчас техника Apple в России – настоящая роскошь, и теперь у всех россиян действительно будет "последний" iPhone. Для многих модниц и инстаграмм-блоггеров – это самая большая "потеря", поэтому Ксения предложила им свой избитый телефон.
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Россия, продаю айфон! Недорого! 200 тысяч рублей (50 тысяч гривен – Showbiz 24). Практически работает. Пишите в личные. Хотя, как вы мне скажете деньги? Хотя откуда у вас деньги? Упс,
– иронически написала к россиянам звезда "Холостячки-1".
Ксения Мишина "потролила" россиян / Фото из инстаграм-сторис актрисы
Пока неизвестно, как подписчики Ксении отреагировали на ее "троллинг", однако актриса с первого дня вторжения России в Украину борется с фейками и пропагандой.
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